Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Şimdi 18 yaşında olan Williams, “Umarım bu hikâye benzer durumlarda susmak zorunda kalanlara cesaret verir” dedi.

Başkent Londra’nın doğusundaki Hackney’de Urswick Okulu’nda okuyan Ruby Williams, ilk kez dört yıl önce 14 yaşındayken kabarık afro saçlarının diğer öğrencileri engellediği gerekçesiyle okuldan eve gönderildi. Aynı saçlara sahip olmasına karşılık daha önce böyle bir ‘cezayla’ karşılaşmayan Ruby bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü belirtti.

Ruby’ye ‘sağlık ve güvenlik standartlarını’ hatırlatan okul, afro saçlarını kabul edilebilir uzunluk ve genişlikte olması gerektiğini savundu.

ONLARCA FARKLI YÖNTEM DENEDİ PEK ÇOK DERSİ KAÇIRDI!

Aynı olay defalarca tekrarlanırken Ruby de bu süreçte kurallara uyabilmek adına saçlarını örmek, at kuyruğu yapmak, düzleştirmek gibi pek çok farklı tarz denedi. Ancak tüm bu yöntemler ya çok fazla zaman alıyordu ya maliyeti yüksek oluyordu ya da saçına kalıcı hasar veriyordu.

Sınavlara hazırlandığı bu dönemde Ruby pek çok dersi kaçırdı, dışlanmış hissetti ve arkadaşlarının önünde küçük düştü.

Bir gün bir öğretmenin saçlarına zorla bant takma istemesi Ruby için bardağı taşıran son damla oldu. Ruby bunu, “İnsanlar istedikleri uzunlukta, neredeyse kalçalarına gelecek derecede saçlarını uzatabiliyorken ben neden saçımı kesmek ya da değiştirmek zorundayım” sözleriyle açıkladı.