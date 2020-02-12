HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.02.2020 16:17 | Son Güncelleme

İngiltere’de ‘afro saçları diğer öğrencilerin tahtayı görmesini engellediği’ gerekçesiyle öğretmenleri tarafından defalarca eve gönderilen Ruby Williams, 8 bin 500 sterlin (yaklaşık 67 bin TL) tazminat kazandı.

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Şimdi 18 yaşında olan Williams, “Umarım bu hikâye benzer durumlarda susmak zorunda kalanlara cesaret verir” dedi.

Başkent Londra’nın doğusundaki Hackney’de Urswick Okulu’nda okuyan Ruby Williams, ilk kez dört yıl önce 14 yaşındayken kabarık afro saçlarının diğer öğrencileri engellediği gerekçesiyle okuldan eve gönderildi. Aynı saçlara sahip olmasına karşılık daha önce böyle bir ‘cezayla’ karşılaşmayan Ruby bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü belirtti.

Ruby’ye ‘sağlık ve güvenlik standartlarını’ hatırlatan okul, afro saçlarını kabul edilebilir uzunluk ve genişlikte olması gerektiğini savundu.

ONLARCA FARKLI YÖNTEM DENEDİ PEK ÇOK DERSİ KAÇIRDI!

Aynı olay defalarca tekrarlanırken Ruby de bu süreçte kurallara uyabilmek adına saçlarını örmek, at kuyruğu yapmak, düzleştirmek gibi pek çok farklı tarz denedi. Ancak tüm bu yöntemler ya çok fazla zaman alıyordu ya maliyeti yüksek oluyordu ya da saçına kalıcı hasar veriyordu.

Sınavlara hazırlandığı bu dönemde Ruby pek çok dersi kaçırdı, dışlanmış hissetti ve arkadaşlarının önünde küçük düştü.

Bir gün bir öğretmenin saçlarına zorla bant takma istemesi Ruby için bardağı taşıran son damla oldu. Ruby bunu, “İnsanlar istedikleri uzunlukta, neredeyse kalçalarına gelecek derecede saçlarını uzatabiliyorken ben neden saçımı kesmek ya da değiştirmek zorundayım” sözleriyle açıkladı.

Ruby’nin ailesi yılında okula karşı yasal mücadele başlatırken, Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu da aileyi destekledi. Ailenin şikâyeti üzerine okulun web sitesinde yer alan ‘saç politikası’ kaldırıldı.

Üç yıldan fazl süren mücadelede mahkemeye gitmeden okulla uzlaşan Ruby Williams, 8 bin 500 sterlin (yaklaşık 67 bin TL) tazminat almaya hak kazandı.

'AFRO SAÇLARA SAHİP HİÇBİR ÇOCUK BENİM GİBİ ACI ÇEKMEMELİ'

Okulun yönetim kurulu, her fırsatta çeşitliliği vurguladıklarını savundu ve “Okulun, kasıtsız bile olsa herhangi birine ya da gruba ayrımcılık yaptığını kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Radio 1 Newsbeat’e konuşan Ruby Williams, “Umarım bu hikâye benzer durumlarda susmak zorunda kalanlara cesaret verir. Afro saçlara sahip hiçbir çocuk benim gibi acı çekmemeli” dedi.

Başka bir kolejde eğitimine devam eden Ruby, artık saçlarını konusunda utanç hissetmediğini belirtti ve “Saçlarımla kesinlikle gurur duyuyorum. Kaydedilen ilerlemeyle ve yaşadığım yolculukla gurur duyuyorum. Saçlarım ‘çok büyük’ olduğu için gururluyum” ifadelerini kullandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNER Görenler kardeş sanıyor ama... Görenler kardeş sanıyor ama...
ABD, Esad güçlerini vurdu!ABD, Esad güçlerini vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Okul ingiltere RUBY WİLLİAMS AFRO SAÇ tazminat

En Çok Okunan Haberler

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadir Şeker' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadir Şeker' açıklaması

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: Askerlere talimat verildi

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: Askerlere talimat verildi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zafere ulaşan Sanders: Trump için 'sonun başlangıcı'

Zafere ulaşan Sanders: Trump için 'sonun başlangıcı'

“Mendilim Kekik Kokuyor” 6 Mart’ta Vizyonda

“Mendilim Kekik Kokuyor” 6 Mart’ta Vizyonda

ABD, Esad güçlerini vurdu!

ABD, Esad güçlerini vurdu!

Rusya'dan Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması!

Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme

Son dakika! Amsterdam'da peş peşe patlamalar

Amsterdam'da peş peşe patlamalar

Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan maratoncu evinde 50 km koştu

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan maratoncu bakın ne yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.