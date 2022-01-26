Saçlarım az diye üzülenleri birkaç ayda gösterdiği etki ile mutlu edecek saç gürleştirici ürünler ve bakım tüyoları

Seyrekleşen saçlar hemen hemen herkesin sorunu. Dökülen ve azalan saçlar insanı fazlasıyla üzse de tabii ki bunun bir çözümü var. Seyrek saçlarınızı kendinize dert ediyorsanız üzülmeyin. Birkaç ayda etkisini gösteren bakım ve ürün önerilerini sizler için derledik. Birbirinden etkili tavsiyelerin yer aldığı yazımızı inceleyebilir, daha sağlıklı ve gür saçlara “Merhaba.” diyebilirsiniz!

Saçların azalması nasıl önlenir?

B12, çinko ve demir eksikliği gibi sağlık sorunları saçların azalmasına neden olduğu için ilk yapmanız gereken bir uzmanla görüşmek olmalı.

Beslenmenize dikkat etmelisiniz. Süzme yoğurt, balık, avokado ve yumurta gibi besinler tüketerek saçlarınızı gürleştirebilirsiniz. Ayrıca spor mutlaka hayatınız bir parçası olmalı.

Saç derinizin sağlığına önem göstermelisiniz. Egzama ve kepek gibi sağlık problemleri, saçların azalmasına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka saç dersinin sağlıklı olması gerekir.

Saç derisinin nefes alabilmesi de son derece önemli. Kir, toz ve yağ gibi faktörler saç derisinde zararlı bir tabaka oluşturur ve saçın nefes almasını engeller. Böylece saçlar azalabilir. Bu nedenle saçlarınızı düzenli olarak yıkamalı ve saç derisinin temiz olmasını sağlamalısınız.

Yüksek ısı veren saç şekillendiricileri ve kurutma makineleri saça zarar verir. Bu nedenle ısı ile şekillendirme işlemini bir süre rafa kaldırmalısınız.

Saç spreyi ve wax gibi şekillendiriciler de saçlara zarar verir. Bu ürünleri mümkün olduğu kadar az kullanmalısınız.

Saç kırıklarını düzenli aralıklarla temizletmelisiniz. Kırık saçlar yeni gelen saçların beslenmesine engel olur ve saçlar mat bir görünüme bürünür.

Doğal yağlarla saçınıza masaj yapın. Bunun için zeytinyağı, Hindistan cevizi, argan, badem ve Hint yağını kullanabilirsiniz.

Stresli bir hayat, saçların azalmasına neden olur. Bu nedenle stresten mümkün olduğunca uzak durmalısınız.

Bakım rutinleri oluşturun

Doğal bakım rutinleri ile saçların daha gür olmasını sağlayabilirsiniz.

Duş sonunda saçlarınıza elma sirkesi uygulayıp masaj yaparak bir süre bekletebilir, ardından ılık su ile iyice durulayabilirsiniz.

Yaklaşık 10 dakika kaynattığınız pancarın suyunu kafa derinize uygulayabilirsiniz. Bu yöntemi haftada 2 ya da 3 kere tekrarlayabilirsiniz.

Soğan ve sarımsağın suyunu sıkarak kafa derinize uygulayabilir, yarım saat bekledikten sonra saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Koku sizi rahatsız ederse durulama suyuna limon suyu ilave edebilirsiniz.

Bakım kürleri ile saçınıza ihtiyacı olan desteği verin

Bakım kürleri ile gür saçlara kavuşabilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken en önemli konu, kürü düzenli olarak uygulamak. Eğer mümkünse her hafta aynı gün uygulayarak daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz. Sizin için sıraladığımız tüm bakım kürlerini yapmanıza da gerek yok. Herhangi birini seçerek saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Kürü masaj hareketleri ile yedirirseniz etkisini artırabilirsiniz.

Suyu kaynatıp bir tutam ısırgan otunu bu suda 10 dakika demleyin. Su soğuyunca saçınıza uygulayın. 1 saat bekledikten sonra saçınızı yıkayabilirsiniz.

Sarımsağın saç çıkarma konusundaki ününü duymayan yok. Bunun için birkaç diş sarımsağı iyice ezin ve saç diplerinize yedirin. 1 saat beklettikten sonra iyice yıkayın.

Zeytinyağını bir cezvede ısıtın ve içine biraz bal ekleyin. Karışımı saç derinize yedirin. Yarım saat bekledikten sonra yıkayabilirsiniz. Bu kür haftada 2 kere uygulanabilir.

1. Saç dökülmesine son veren Naturix Saç Serumu

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Saçların gürleşmesine yardımcı olacak ürün araştırmamızda ilk önerimiz olan Naturix Saç Serumu, Larix Europaea Wood Extract içeren formülü sayesinde saç dökülmelerinin azalmasına yardımcı oluyor. Buğday tohumu ile saç daha canlı bir görünüm kazanırken E, A, B1 ve D vitaminleri sayesinde yıpranmış saçlar güçleniyor. Saçın nemlenmesini sağlayan ürün, saç köklerini derinlemesine besliyor. Lecithin ve protein içeren formülü ile yeni saçların çıkmasını sağlayan serum, düzenli kullanımda daha güçlü ve gür saçlara ulaşmanıza yardım ediyor. Saç derisini besleyen Naturix Saç Serumu ile güçlü saç köklerine kavuşabilirsiniz.

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2. Daha güçlü saçlar için Naturalse Biberiye Özlü Şampuan

Tüm saç tiplerine uygun olan Naturalse Biberiye Özlü Şampuan, bitkisel özlerden elde edildiği için herhangi bir yan etkisi bulunmuyor. Ürün; paraben, silikon, sülfat, koruyucu veya kimyasal madde içermiyor. İnce telli saçların kalınlaşmasına ve gürleşmesine yardım eden şampuan, saç köklerini derinlemesine temizlerken aynı zamanda sarmaşık özleri ile besliyor. Saç dökülmesini önlemesinin yanı sıra biberiye özü ile saçların daha gür ve canlı görünmesine destek oluyor. Saç derisi için gereken besin kaynağını sağlayan ürün, saçların kısa sürede uzamasını da sağlıyor. Düzenli kullanımda 2 hafta içinde gözle görülür sonuçlar elde edeceksiniz!

3. Yumuşak ve parlak saçlar için Tresan Şampuan

Saç gürleştirici ürün önerimizde sırada Tresan Şampuan var. Yağlı saçlar için üretilen ürün, paraben ve glüten içermiyor. Isırgan otu sayesinde saçları koruyup güçlenmesine yardımcı olan şampuan, saç derinizdeki kan dolaşımını hızlandırıyor. Yıpranmış saçları besleyerek canlı ve ışıltılı bir görünüm kazandıran Tresan Şampuan, saçlarınıza hacim katarak tüm gözleri üzerinize topluyor! Ayrıca saç köklerini besleyerek sizi güçlü saçlara kavuşturuyor. Panthenol ile zenginleştirilen formülü sayesinde saç dökülmesini önleyen ürün, ıslak saça uygulanıyor. Günlük kullanım için uygun olan şampuanın gözle temasından kaçınmanız tavsiye ediliyor.

4. Bitkisel özleri ile Bioblas Botanic Oils Saç Kremi

Gür saçlara ulaşmak artık hayal değil! Bioblas Botanic Oils Saç Kremi, içeriğindeki argan yağı ile saç köklerini derinlemesine besliyor. Yıpranan saçların daha canlı görünmesine yardım eden saç kremi, saçın nemini artırırken ipeksi bir yumuşaklığa kavuşturuyor. Bitkisel kompleks B19 ile dökülmelere karşı saçları etkili biçimde koruyan krem, saçlarınıza canlı ve parlak bir görünüm kazandırıyor. Gür saçlara ulaşmak için gereken besin kaynağı sunmasının yanı sıra pH değeri ile saç derisine uyum sağlıyor. Ayrıca Bioblas Botanic Oils Saç Kremi, paraben ve ftalat içermiyor.

5. Tüm saç tiplerine uygun olan Bioxcin Biotin Şampuan

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Saçlarınızın kısa sürede gürleşmesini sağlayacak bir diğer tavsiyemiz ise Bioxcin Biotin Şampuan. Ürün, parfümden kaynaklı alerjenler içermiyor. Hipoalerjenik ürünü hassas saç derisi olanlar dahi rahatlıkla kullanabiliyor! Saç ve cilt pH'ı ile uyumlu Bioxcin şampuanın formülünde SLES ve paraben gibi zararlı bileşenler de bulunmuyor. İçeriğindeki vitaminler saç köklerini besleyerek daha canlı ve gür saçlara ulaşmanızı sağlarken mineraller saç miktarının artmasına ve saç dökülmesinin önlenmesine destek oluyor. Saç ekimi sonrasında kullanıma uygun formülüyle yeni ekilen saçların köklerini etkili şekilde besleyerek canlanmasını sağlıyor. Ayrıca B7 vitamini, saçın dökülmesini önlerken saça elastikiyet kazandırıyor.

6. Saç kökleriniz güçlendiren Mane'n Tail At Kuyruğu Şampuanı

Sizin için son tavsiyemiz olan Mane'n Tail At Kuyruğu Şampuanı, gür ve göz alıcı saçlara ulaşmanız için ihtiyacınız olan ürün! Zenginleştirilmiş içeriği ile saçlarınız için gereken desteği sunan şampuan; kepek, kırılma ve yıpranma gibi sorunları önlüyor. Kırılmış saçları kısa sürede onararak parlak ve canlı bir görünüm kazandırıyor. Şampuan, kafa derisini temizleyip saç köklerinin nefes almasına ve saç dökülmesinin azalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca saçların yağlanma süresini de geciktiriyor. Saç köklerini nemlendirerek yumuşatan şampuan ile ipeksi yumuşaklıkta saçlara sahip olacaksınız!



