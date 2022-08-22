Saçlarına her gün kolayca şekil vermek isteyenler için Dyson marka en iyi ve ucuz saç şekillendiriciye alternatif öneriler

DYSON saç şekillendiriciler, makineyi ideal ısıda tutarak saçın yıpranarak zarar görmesini engelliyor. Sunduğu farklı seçenekler sayesinde saçlarınızı düzleştirebilir veya dalgalandırabilirsiniz. Sağladığı ısı sayesinde saçlar bozulmadan dayanıklılığını uzun süre muhafaza ediyor. DYSON saç şekillendirici kullananlar, kuaförlere para döküp zaman ayırmak yerine DYSON saç şekillendirici seti alarak bu problemden kurtulduklarını belirtiyor. DYSON Airwrap Complete Uzun Multi-styler'ı ve alternatif ürünleri yakından incelemeye hazır mısınız?

DYSON Airwrap Complete Uzun Multi-styler

DYSON Airwrap Complete Uzun Multi-styler'ın teknik özellikleri

Saçlara pürüzsüz parlaklık ve güzellik veren DYSON Airwrap Complete Uzun Multi-styler, göğüs hizasında bulunan ve daha uzun saçlar için tasarlanıyor. Yeniden tasarlanan şekillendirme başlıkları dahil ürün, müşteriye Prusya mavisi özel kutusunda sunuluyor. Farklı saç tipleri için tasarlanan şekillendirici set; her iki yöne dalga ve bukle yapan başlıkları, kontrollü şekillendirme sağlayan özel fırçaları, kurutan, düzleştiren ve elektriklenmeyi gideren çok fonksiyonlu Coanda etkili düzleştirici kurutma başlığı içeriyor. Böylece son teknolojik özelliklerle üretilen makine ile dilediğiniz her modeli ev konforunda yapabiliyorsunuz. Şekillendirme başlıkları daha fazla kontrol sağlamak için geliştirilen ürün, Coanda hava akımı ile yeniden tasarlanarak piyasaya sunuluyor. Set, aşırı ısı olmadan saçları aynı anda hem kurutup hem şekillendirmesi ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Bazı şekillendirme cihazları, yüksek ısı vererek saçta bulunan bağların kopmasına neden oluyor. Bu da saçlarda kalıcı hasara neden oluyor. DYSON Airwrap Complete Uzun Multi-styler sayesinde ise bu problem ortadan kalkıyor. Ürün, hiçbir şekilde saçlarda kalıcı hasara neden olmadan kalıcı etki bırakıyor. DYSON Airwrap Complete Uzun Multi-styler, gücünü dijital motor V9'dan alıyor. Akıllı ısı kontrolü sayesinde sıcaklığı 150 derecenin altında tutmak için ısıtma ünitesini kontrol ederek havanın sıcaklığını saniyede 40'tan fazla kez ölçerek ısı hasarını hem önlüyor hem saçın canlılığını korumaya yardımcı oluyor.

DYSON Airwrap Complete Uzun Multi-styler'ın avantajları ve dezavantajları

Hasarsız ve kalıcı şekle sahip olmanızı sağlayan DYSON Airwrap Complete Uzun Multi-styler, kullanıcılara pek çok avantaj sağlıyor:

Ürün, üç farklı hassas ısı ayarı sunuyor. Bu sayede ihtiyacınız olan ısıya kendiniz karar verebiliyorsunuz.

Aynı şekilde saç şekillendirme stilinize uygun olarak üç hassas hava akış hızı sağlıyor. Yoğun, orta ve az hava akış seçenekleri sayesinde ürünü dilediğiniz yoğunlukta kullanabilirsiniz.

Verdiği soğuk hava sayesinde saç şeklinizi sabitleyebilirsiniz. Sabitlemeye karar verdiğiniz anda makine otomatik olarak ısı vermeyi durduruyor.

Prusya mavisi saklama kutusu sayesinde başlıklarınızı ve makinenizi koruyarak düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Farklı başlıkları sayesinde farklı saç modellerini kısa sürede yapmanıza olanak tanıyor.

Gelelim DYSON Airwrap Complete Uzun Multi-styler'ın dezavantajlarına:

Saçlarınızı bukle yaparken saçların nemli olması gerekiyor. Bu durum, ön adım gerektirdiği için ekstra zaman ayırmak önem taşıyor.

Saçlara hacim verebilmek için farklı başlık seçeneklerini kullanarak değiştirmek gerekiyor.

Piyasadaki en pahalı markalardan olduğu için rakiplerine göre bütçe dostu özellik taşımıyor.

DYSON Airwrap Complete Uzun Multi-styler'ı kullananların yorumları

DYSON saç şekillendirici yorumları, ürünün kalitesi ve uzun süre kullanıma uygun olmasına dikkat çekiyor. Yine de müşteriler, DYSON saç şekillendirici en ucuz seçeneğine maalesef sahip olamıyor. Tek fiyat seçeneği ile sunulan ürün, markanın en uygun fiyatlı modeli olması ile dikkat çekiyor. Tüm saç tipleri için uygun olan ürün, ince telli saçlara sahip kullanıcıları bile performansı ile tatmin ediyor. "DYSON saç şekillendirici nasıl kullanılır?" sorusuna gelince kullanıcılardan gelen yorumlar, cihazı kullanmak için profesyonel olmaya ihtiyaç olmadığı yönünde. DYSON saç şekillendirici kullanımı konusunda kullanıcılar, farklı başlık seçenekleri sunan ürünün bir saç şekillendiriciden daha fazlası olduğunu vurguluyor. Saçı yıpratmadan şekillendiren tek makinenin DYSON olduğu konusunda ise tüm müşteriler hemfikir. DYSON saç şekillendirici yorumları, ürünün bugüne kadar üretilen şekillendiriciler arasında en iyisi olduğunu belirtiyor.

DYSON Airwrap Complete Uzun Multi-styler'a alternatif ürünler

1. Remington 3'ü 1 Arada Curl & Straight İyonlu Şekillendirici

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Remington 3'ü 1 Arada Curl & Straight İyonlu Şekillendirici, seramik malzemeden hazırlanması ile öne çıkıyor. Ürün; aynı anda kurutma, düzleştirme ve dalgalı saç yapmanızı sağlıyor. 40 mm sıcak hava üflemeli döner fırçası ve 30 mm sıcak hava üflemeli maşası ile ürün, saçı kusursuz görünüme kavuşturuyor. Kurutma için daraltıcı başlığın yanı sıra iki farklı hız seçeneği ve sıcaklık ayarı da sunuluyor.

2. Rowenta CF4710 Multiwaver 4'ü Bir Arada Şekillendirici Tarak

Rowenta CF4710 Multiwaver 4'ü 1 Arada Elektrikli Saç Şekillendirici Tarak, seramik kaplamayla üretiliyor ve mükemmel sonuçlar için 210 dereceye kadar ısı seçeneği sunuyor. Saç şekillendirme, düzleştirme ve bukle yapma özelliklerine sahip cihaz, 60 saniyede ısınarak hazır hâle geliyor. Şekillendiricinin üzerinde bulunan LED ekran sayesinde ısı ayarını kolayca takip etmenizi sağlıyor. Ayrıca ürün, hazır olunca ikaz vererek makineyi unutmanızı engelliyor.

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3. DEMPOWER Anti-Statik Etkili 5 Başlıklı Şekillendirici Set

DEMPOWER Anti-Statik Etkili 5 Başlıklı Saç Şekillendirme Set ile saçlarınıza ihtiyacı olan güzellik ve parlaklığı verebilirsiniz. Ergonomik tutuş sapı sayesinde çok rahat bir şekilde saçınızın arkada kalan kısımlarına bile kolaylıkla ulaşmanıza yardımcı olur. Üç farklı kurutma ayarına sahip ürünü dilediğiniz ayarda kullanabilirsiniz. Üfleme fırçası, döner fırça ve bukle yapma seçenekleri olan ürün; DYSON set görünümünde hazırlanarak iyi bir alternatif sunar.

4. Arçelik K 5119 Saç Şekillendirici Tarak

Arçelik K 5119 Saç Şekillendirici Tarak, seramik plakasıyla kısa sürede ısınıyor. Maksimum 180 dereceye kadar ayarlanabilen ısısıyla ürün, yüksek performans sunuyor. Dört farklı başlığı sayesinde saçınıza istediğiniz şekli vermenize yardımcı oluyor. Cihazın fön, düzleştirici, maşa ve dalgalı fön yapmaya yarayan farklı başlıklarıyla birbirinden farklı modeller yaparak farklı saç modellerine sahip olabilirsiniz. DYSON markalı ürüne alternatif olan bu cihaza şans verebilirsiniz.

5.BaByliss Warmluftbuerste Multistyle

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BaByliss Warmluftbuerste Multistyle, profesyonel salonların sunduğu kaliteyi müşteriler ile ev konforunda buluşturuyor. Üç farklı hız ve sıcaklık seviyesi ile birbirinden farklı modeller yapmanızı sağlıyor. 1200 W motor gücü ile çalışan cihaz, seramik plak ve thermo fırçası ile saça zarar vermeden pürüzsüz bir görünüm sunuyor. Ionic teknolojisi sayesinde işlem sonrasında uzun süre boyunca parlak ve yumuşak saçlara sahip olabilirsiniz.

6. YYHH 5'i 1 Arada Saç Kurutma Makinesi, Sıcak Hava Fırçası, Şekillendirici

YYHH 5'i 1 Arada Saç Kurutma Makinesi, Sıcak Hava Fırçası, Şekillendirici; DYSON markalı modele benzer şekilde üretiliyor. İyonik saç düzleştiricisi, çıkarılabilir fırça ve tarakları sayesinde çoklu fonksiyon imkânı sunan ürün, tutuş ve tasarım açısından da DYSON'a oldukça benziyor. Ergonomik tasarım ve beş farklı saç şekillendirme seçeneği sunan ürün, sizin için güzel bir alternatif olabilir. Ürünü detaylıca inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.