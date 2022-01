Saçlarındaki kepeklerle boğuşanlara çözüm ve ürün önerileri

Eğer kepek probleminiz varsa hayat kaliteniz bu durumdan epey etkilenir. Omuzlarda beyaz beyaz benekler, saç derisinde karşı konulmaz bir kaşıntı ve sürekli rahatsızlık hissi; epey can sıkıcı olabilir. Neyse ki bu saç problemi çözümsüz değil. Bazı mucizevi ürünler ile bu sorundan kurtulabilirsiniz. Peki, sizin için listelediğimiz en iyi kepek önleyici ürünlere göz atmaya ne dersiniz?

1. Hem kepeksiz hem yumuşacık saçlar için Elidor Kepeğe Karşı Etkili Şampuan

Elidor Kepeğe Karşı Etkili 2'si 1 Arada Şampuan ve Bakım Kremi ile kepeksiz ve bakımlı saçlara sahip olmanız mümkün. Özel superblend formülü sayesinde saçınızın vitamin, yağ ve protein ihtiyacını karşılar. Superblend karışımının içinde ise B3 vitamini, çay ağacı yağı ve aloe vera bulunur. B3 vitamini saç derinizi besler, çay ağacı yağı saçlarınızı nemlendirir ve aloe vera da saç derinizi kurutmadan kepeği önlemenin yanı sıra saç derinize bakım yapar. Siz de bu ürünü düzenli kullandığınızda saçlarınızdaki değişimi fark edebilirsiniz.

2. Kepeğe ve dökülmeye son vermek için Head & Shoulders Kepeğe Karşı Etkili Şampuan

Head & Shoulders 7 Fayda 1 Arada Dökülme Karşıtı ve Kepeğe Karşı Etkili Şampuan, kepeği gidermesi ve kepekten korumasının yanı sıra saçlarınıza birçok fayda sağlar. Saçlarınızı derinlemesine temizlemenin yanında saçlarınızın yağlanmasını kontrol altına alır. Saç derinizi dengeler ve nemlendirir. Kaşıntıyla savaşıp saç derinizi rahatlatan şampuan, saçlarınıza muhteşem bir görünüm kazandırır. Multi Power formüle sahip Head & Shoulders şampuan, zencefil çiçeği kokusu ile saçlarınızın mis gibi kokmasını sağlar. Multiaction formülü sayesinde saçlarınızı 72 saate kadar kepekten korur.

3. Clear Men Yoğun Arındırıcı Kömür Özlü Kepeğe Karşı Etkili Şampuan ile saçlarınızı kepekten arındırın

Clear Men Yoğun Arındırıcı Kömür Özlü Şampuan, yeni Bio-Güçlendirici teknolojisi ile kepeği yok ederken saç derinize bakım yapar. İçeriğindeki Guar BB18, saç derinizdeki koruyucu bariyeri güçlendirir, Niasinamid ve aminoasitler ise saç derinizi nemlendirir. Clear Men Yoğun Arındırıcı Kömür Özlü Şampuan, erkeklerin saç derisi kadınlardan farklı olduğu için Taurine + BIO-Booster teknolojisi ile özel olarak üretilir. İçerisindeki kömür ise saçlarınızdaki kiri ve yağı arındırır. Ayrıca saçlarınızı hava kirliliğinden korur ve doğal güzelliğine kavuşturur. Kepek sorununuzu ortadan kaldırmak için bu ürünü her gün düzenli olarak kullanmanız tavsiye edilir.

4. Parlak ve kepeksiz saçlar için Pantene Kepeğe Karşı Etkili Şampuan 3'ü 1 Arada

Pantene Kepeğe Karşı Etkili 3'ü 1 Arada Şampuan, saçlarınızdaki kepekle savaşır ve içeriğindeki Aktif Pro-V besin maddeleri ile saçlarınızı içten dışa güçlendirerek saçlarınıza bakım yapar. Tüm saç tiplerine uygun olarak formüle edilen şampuan, 10 günde sağlıklı ve parlak saçlara kavuşmanızı sağlar. Kepeğe karşı etkili şampuanı, saç kremini ve bakım kürünü bir araya getiren Pantene 3'ü 1 Arada; saçlarınızı derinlemesine temizler ve güçlendirir. Kapağı hariç %100 geri dönüştürülebilir şişe içerisinde yer alan Pantene Kepeğe Karşı Etkili 3'ü 1 Arada Şampuan, çevreyi korumanıza da destek olur.

5. Kepeği hassas bir şekilde temizleyen Sebamed Kepek Önleyici Bakım Şampuanı

Sabun ve alkali içermeyen Sebamed Kepek Önleyici Bakım Şampuanı, saçlarınızı ve saç derinizi hassas bir şekilde temizler ve kepeğin yok olmasına yardım eder. pH 5.5 değeri ile cildinizin doğal tabakasını korur. Etkinliği kanıtlanan Sebamed Şampuan ile 14 gün düzenli kullanım sonrasında %50 daha az kepekli saçlara kavuşmanız mümkün. İçeriğindeki pirokton olamine ile saçlarınızı ve saç derinizi tahrişe karşı korur. Klinik olarak test edilmiş Sebamed Kepek Önleyici Bakım Şampuanı, saçlarınızı canlandırır ve saçlarınıza parlaklık verir. Yağlı saç derisine uygun şampuanı her gün kullanabilirsiniz.

6. Doğal içerikli Yves Rocher Kepek Önleyici Şampuan ile kepeğe veda edin

Yves Rocher Kepek Önleyici Şampuan, içeriğindeki nar kabuğu ile saçlarınızı kepekten arındırır. 15 günlük kullanım sonrasında kepeğin tekrar oluşumunu engeller. Bitkisel içerikli Yves Rocher Kepek Önleyici Şampuan, organik agav sayesinde saç köklerinizin beslenmesine yardımcı olur ve saç derinizi yatıştırır. Silikon, paraben ve renklendirici içermeyen ve %96 doğal içerikli şampuanı açtıktan 6 ay içerisinde tüketmeniz gerekir. %100 geri dönüştürülmüş plastik içerisinde yer alan Yves Rocher Şampuan, doğada kolayca çözülebilir. Mis gibi kokusuna bayılacağınız şampuanı çok seveceğinizden eminiz.

7. Ducray Squanorm Lotion Kepek Önleyici Losyon ile kaşıntıdan kurtulun

Ducray Squanorm Lotion Kepek Önleyici Losyon, saçlarınızdaki kepek nedeniyle oluşan kaşıntılarda rahatlatma sağlar. İlk kullanımdan itibaren fayda sağlayan ürün, saç derinizin derinlemesine temizlenmesine yardımcı olur. Ducray Losyon, düzenli kullanımda formülündeki keluamid sayesinde kepek oluşumunu engeller. Ayrıca boyalı saçlarda da kullanıma uygun olan Ducray Squanorm Lotion Kepek Önleyici Losyon, saçlarınızda yağlı bir his bırakmaz. Ürünü kullanmak oldukça kolay. Kuru ya da nemli saçınıza uygulayın. Durulama yapmanıza gerek yok. İşte, bu kadar! Bu losyonu daha etkili bir sonuç için kepeğe karşı bakım şampuanları ile kullanabilirsiniz.

8. Schwarzkopf Bonacure Scalp Genesis Rebalancing Kepek Karşıtı Serum ile saç derinizi dengeleyin

Schwarzkopf Bonacure Scalp Genesis Rebalancing Kepek Karşıtı Serum, strese maruz kalan ve kepek sorunu yaşayan saç derinizi yeniden dengeler. Gözle görülür kepek oluşumunun engellenmesine yardımcı olur. Schwarzkopf Serum, Stemcode™ kompleksi ve E vitamini ile geliştirilen formülü sayesinde saç derinize ve saçlarınıza detoks yapar. Günlük bakım ve ince telli saçlar için için uygun olan BC Scalp Genesis Yeniden Dengeleyici Serum, saç kalitenizi iyileştirir ve dengeler. Bu ürünü düzenli olarak kullandığınızda kepeksiz ve ışıl ışıl saçlara kavuşabilirsiniz.

9. New Well Bioenergy Kepek Önleyici Saç Bakım Yağı'nı bir an önce denemelisiniz

New Well Bioenergy Kepek Önleyici Saç Bakım Yağı, doğal dengesi bozulan saç derinizi onarır ve bakım yapar. Kuruyan saç derinizi ve saçlarınızı nemlendirir. Kepek oluşumunu yavaşlatır. İçeriğindeki argan, jojoba ve Hindistan cevizi gibi yağlar sayesinde sönükleşen ya da bakımsız görünen saçlarınızın parlak ve yumuşacık olmasına imkan tanır. New Well Bioenergy Kepek Önleyici Saç Bakım Yağı’nı bir miktar avucunuza dökün ve saç derinize masaj yaparak yedirin. Durulamanıza gerek yok. Ürünün kullanımı bu kadar kolay! Bütün saç tiplerine uygun olan bu ürün için hayvan deneylerinin yapılmadığını belirtmemizde de fayda var.

10. Şampuandan önce Head & Shoulders Supreme Micellar Temizleyici Tonik kullanın

Head & Shoulders Supreme Micellar Temizleyici Tonik, saç derinizi derinlemesine temizlemek ve kepeklerden arındırmak için şampuan öncesi kullanıma uygun olarak tasarlanmış bir ürün. Silikon, parfüm ve renklendirici içermeyen Head & Shoulders Supreme Micellar Temizleyici Tonik; saçlarınızı kurutmadan kirden arındırır, besler ve saçlarınızdaki yağlanmayı azaltır. Bu ürün, düzenli kullanımda saçlarınızdaki kepekleri yok eder. Micellar su içeren toniği saç derinizden saç uçlarınıza kadar masaj yaparak uygulayın. Ardından durulayın. Sonrasında kepeğe karşı etkili bir şampuanla saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Bu sayede etkili bir saç bakım rutini gerçekleştirebilirsiniz.