64 yıldır saçına makas değmedi!

Pakistan merkezli Dunya News internet sitesinin haberine göre, Nguyen Thi Dinh adındaki 83 yaşındaki kadın, saçlarını 64 yıl boyunca hiç kesmedi. 6 metrelik kalın bir örgü haline gelen saçları için yaşlı kadın 'Sıkı bir halata dönüştüler, pitona benziyorlar' tanımlamasını yapıyor.

Saçlarını ilk ve son kez 19 yaşındayken kesen Nguyen Thi Dinh'in saç kestirmeme kararının nedeni ise baş ağrısı. Saçlarını ilk kestirdiği zaman şiddetli bir baş ağrısı yaşadığını ve doktora gittiğini ancak tedavinin işe yaramadığını anlatan kadın böylece bir daha saçlarını kestirmeme kararı aldı.

83 yaşındaki kadın 64 yıldır kestirmediği saçlarını aynı süredir şampuanla yıkamıyor.

