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Saçlarını buzağıya yalatan Trabzonlu: 'Saçım çıkmış gibi hissediyorum!'

20.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da saçı çıkmayan vatandaş ilginç ve komik bir yola başvurmuş, kafasını buzağıya yalatmıştı. Sosyal medyada fotoğraflarının paylaşılması üzerine tekrar gündeme gelen Ali Suiçmez adlı kişi, ''Avrupa’dan bile arayan var. Aynaya bakınca sanki saçım çıkmış gibi hissediyorum. Sonucu zaman gösterecek'' dedi.

Saçlarını buzağıya yalatan Trabzonlu: 'Saçım çıkmış gibi hissediyorum!'

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan ve renkli davranışlarıyla tanınan Ali Suiçmez, saçının çıkması için ahırdaki buzağısına başını yalatmış, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntüler de kısa sürede ilgi odağı olup, çok sayıda kişi tarafından paylaşılmış izleyenleri tebessüm ettirmişti.

Suiçmez, ''ben zaten hep fenomendim. Avrupa'dan bile arayanlar oldu. İlerleyen süreç gösterecek kafamızda ne kadar saç çıktığını” dedi.

‘BANA BUZAĞI KAFANI YALASIN DEDİLER’

Kayda aldığı görüntülerde buzağıya, “Yerim senin ballarını” diyerek seslenen Suiçmez, paylaşımında “Saçımın çıkması için 'bana buzağı kafanı yalasın' dediler. Ben de onun için kafamı buzağıma yalatıyorum. Saç çıkması için saç ektirmeyin, yazıktır paranıza. Allah aşkına buna bir bakın. Saçınızın çıkması için gelin buraya” ifadelerine yer verdi.

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‘SAÇIM ÇIKMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM’

Buzağıyla arasında sıcak bağ olduğunu anlatan Suiçmez, “Ben zaten daha önceden de fenomendim. Bir süre önce bir yerde okumuştum buzağının yalayarak kafada saç çıkardığını. Köyde de ufak bir buzağım var. Köye gittiğimde onu sevmeye başladım. Ben onu sevdikçe o da başımı yaladıkça yaladı. Ben bıraksam öyle saatlerce başımı yalamaya devam edecekti. Bazı görenler, saç çıktı esprisinde bulunuyor. Ben de aynaya bakınca sanki saçım çıkmış gibi hissediyorum. Sonucu zaman gösterecek. Saç ektirenlere tavsiyemdir, onlar da buzağı bulup saç olmayan bölgeleri yalatsınlar. Sosyal medyada videomu paylaşınca çok arayanlar oldu beni. Hatta Avrupa’dan bile bana ulaşanlar oldu. Bu da güzel bir anı oldu benim için. Buzağın yanına gittiğim zaman kafamı yalamaya halen daha devam ediyor. İlerleyen süreç gösterecek kafamızda ne kadar saç çıktığını” dedi.

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YARDIMSEVERLİĞİYLE TANINIYOR

Öte yandan Sürmene ilçesinde kamu kurumunda çalışan Ali Suiçmez, terzilik, fotoğrafçılık ve futbolculuğa kadar pek çok farklı mesleği de başarılarıyla yapıyor. Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Denetim Kurulu Başkanlığını da sürdüren Suiçmez, girişimleriyle iş insanlarından aldığı yardımları, ilçedeki yoksul insanlara dağıtıyor. Dernek faaliyetlerinde aktif olan Suiçmez, esprili davranışlarının yanı sıra yardımsever kişiliğiyle ‘kahraman Ali’ olarak tanınıyor.

(DHA)

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