Saçlarını evinde tıraş etmek isteyenler için en iyi saç tıraş makinesi çeşitleri

Son zamanlarda yeni trendlerden birisi, evde saç tıraşı olmak. Özellikle de pandemi sonrası elde edilen bu alışkanlıkla çoğu kişi evde saç tıraşı olmayı daha pratik ve bütçe dostu olarak görüyor. Aslında saç tıraşını evde yapmak düşündüğünüz kadar zor bir şey değil. Bunun için biraz pratiklik kazanmak bir de en iyi saç tıraş makinesine sahip olmanız gerekiyor. Tabii bazılarımız "Ben ne anlarım saç tıraş makinesinden!" diyebilir. Kötü bir makine ile tıraş olmaya çalışmak, istenmeyen sonuçların doğmasına da neden olabilir. Eğer siz de "En iyi saç kesim makinesi hangisi?" diye merak ediliyorsanız listemizi inceleyebilir, beğendiğiniz modelleri güvenle sepetinize ekleyebilirsiniz.

1. Philips HC3525/15 Saç Kesme Makinesi ile evde tıraş olmak çok kolay

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En iyi saç tıraş makinesi markaları arasında yer alan Philips'in HC3525/15 Saç Kesme Makinesi, bıçakların birbirine sürtmesini azaltarak motoru ve pil ömrünü korur. Böylelikle daha uzun ömürlü kullanım ve düşük pil tüketimi sunar. Kendiliğinden bilenen bıçakları sayesinde son derece uzun süreler keskin yapısını korur. 5 yıl sonra bile ilk günkü gibi kesme garantisi vadeder. Ürün, kolay bakımı sayesinde herhangi bir şekilde yağlama gibi uygulamalara ihtiyaç duymaz. Kaliteli saç tıraş makinesi ile evde saçlarınızı çok kolayca kesebilir, istediğiniz saç modellerini kusursuz bir şekilde uygulayabilirsiniz.

2. Bakımlı olmanın yolu: Gold Master Tarz Paslanmaz Çelik 9 in 1 Erkek Bakım Seti

Evde kullanabileceğiniz en iyi saç tıraş makinesi tavsiyesine ihtiyaç duyuyorsanız GoldMaster Tarz Paslanmaz Çelik 9 in 1 Erkek Bakım Seti, aradığınız ürün olabilir. Tıraş makinesi, uygun fiyatına rağmen üstün fonksiyonlarıyla dikkat çeker. İçerisinde saç ve sakal kesme başlıklarının yanı sıra sıfır tıraş başlığı da yer alır. Aynı zamanda kişisel bakım için burun ve kulak kılı alma başlığı bulunur. 12, 9, 6 ve 3 mm ayarlanabilir sakal kesme tarağı da paket içerisinde yer alır. Ürün, standıyla geldiğinden kullanılmadığı zamanlarda dağınıklığa neden olmaz. Li-ion bataryası sayesinde kablosuz olarak 60 dakika boyunca kullanılabilir.

3. Temizlemesi ve kullanımı kolay: Philips HC5630/15 Yıkanabilir Saç Kesme Makinesi

Gelişmiş dualcut özelliği ile her türlü saçı kesebilme özelliğine sahip bir ürün ile karşınızdayız. Philips HC5630/15 Yıkanabilir Saç Kesme Makinesi, iki taraflı kesici ünite özelliği ile tek taraflı kesim yapan ürünlerden çok daha hızlı ve etkili bir kesim yapar. Turbo modu düğmesi sayesinde kalın ve sert saçları bile etkili bir şekilde keserek yüksek performans sergiler. Bir saatlik şarjla 90 dakikaya kadar kullanım imkânı sunar. Kendi kendini bileyen paslanmaz çelik bıçakları ile uzun süre kullanım imkânı verir. Üç farklı boy kesme tarağı ve taşıma kılıfıyla gelen ürünü her yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

4. Uygun fiyatlı ve kendini kanıtlamış bir ürün: Ipone Ip-609x Prof Şarjlı Saç Sakal Ense Tıraş Makinesi

Tıraş makinesi ile saç kesimi denilince akla gelen Ipone Ip-609x Prof Şarjlı Saç Sakal Ense Tıraş Makinesi, uygun fiyatı ve kalitesi nedeniyle sıklıkla tercih edilen ürünler arasında yer alır. Şarj olduktan sonra kablosuz bir şekilde rahat kullanım imkânı veren ürün, beş farklı kesme tarak boyuyla istediğiniz saç modelini yapmanıza olanak tanır. Makine, bakımını yapmak için yağ ve temizliğini yapmak için fırçası ile gelir. Kuru saç ile kullanım imkânı veren ürün; saç sakal kısaltma, ense ve favorileri düzeltme gibi farklı işlevler için kullanılabilir. Severek kullanacağınız ürün, yeni favoriniz olacak!

5. İşin uzmanından: Remington Apprentice Saç Kesme Makinesi

En iyi saç tıraş makinesi seçenekleri arasında yer alan Remington Apprentice Saç Kesme Makinesi, sadece saç kesimi için üretilen özel bir ürün. Evde kolayca saçlarınıza istediğiniz görünümü vermenizi sağlayacak setin içerisinde 3-18 mm arasında değişen beş farklı boyda tarak yer alır. Bu sayede ürün ile ister kısa ister uzun kesim yaparak kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz. Koruyucu bıçak başlığı ile gelen setin içerisinde saç tarağı ve temizleme fırçaları da bulunur. Evde saç kesimi için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm aparatlara sahip cihaz ile saçlarınızda istediğiniz görünümü elde etmeye ne dersiniz?

6. GoldMaster Titanyum Sessiz Ayarlanabilir Kesme Başlıklı Saç ve Sakal Kesme Makinesi ile berbere gitmeye son

GoldMaster Titanyum Sessiz Ayarlanabilir Kesme Başlıklı Saç ve Sakal Kesme Makinesi, titanyum kaplı ve kendi kendini bileyebilen bıçaklarıyla uzun süreli kullanım sunar. Sağlam, dayanıklı yapısı ve paslanmaz çelik malzemesiyle yıllarca performans kaybı yaşamadan saçlarınızı kesebilirsiniz. Sessiz çalışma özelliği sayesinde gürültü kirliliğine neden olmaz. Düşük titreşimli yapısı, çalıştığını dahi hissettirmeden saç tıraşını tamamlamanıza olanak verir. Güçlü manyetik motoru ve ayarlanabilir başlığı, maksimum performans sergiler. 0,8 ila 2 mm arasında ayar yapılarak saç kesim uzunluğu belirlenebilir. Çıkarılabilir başlığı sayesinde kolay temizlenir. En iyi saç tıraş makinesi yorumları ile dikkat çeken ürünü kaçırmayın!

7. Profesyonel bakım isteyenlere: Braun Hc5090 Saç Kesme Makinesi

İki farklı düzenleme aparatıyla gelen Braun Hc5090 Saç Kesme Makinesi, ayarlanabilir başlığı sayesinde 17 farklı uzunlukta saç kesimi yapabilir. Güçlü çift pil ile uzun süre yüksek performans sergiler. Makine, hatasız bir saç modelini evde kendisi yaratmak isteyenler için ideal ürünler arasında yer alır. Üstelik cihaz, son kullanılan kesim uzunluğunu hafızasında tutarak saç kesiminde size asistanlık eder. Su geçirmez yapısıyla musluk altında yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. En iyi profesyonel saç tıraş makinesi seçenekleri arasında öne çıkan modeli incelemeden alacağınız ürüne karar vermeyin.

8. Hızlı ürün tercih edenlere: Arzum AR5500 Ducati Race Erkek Bakım Kiti

En iyi şarjlı saç tıraş makinesi denilince akla ilk gelen ürünlerden birisi de Arzum AR5500 Ducati Race Erkek Bakım Kiti. Ürün, set içerisinde yer alan makasından burun kıl alma aparatına kadar geniş başlık seçenekleriyle öne çıkar. Kit içerisinde saç ve sakal kesme başlıkları, altı farklı uzunlukta tarak, şarj standı, makas ve taşıma çantası gibi ihtiyacınız olabilecek birçok aksesuar bulunur. Kaliteli malzemesi ve paslanmaz çelik bıçaklarıyla uzun süreli kullanılan ürün, tam şarj olduğu zaman yaklaşık bir saat kesintisiz şekilde çalışır. Ürünle kişisel bakımınızı gerçekleştirip her zaman iyi görünmeye hazır mısınız?

9. Erkeklerin bir numaralı tercihi: Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti 7'si 1 Arada

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En iyi saç tıraş makinesi tavsiyesi isteyenlere önerilebilecek kaliteli ürünlerden bir diğeri ise Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti 7'si 1 Arada. Ürün, mükemmel bir tıraş sağlamak adına kendiliğinden bilenen akıllı bıçak teknolojisi ve cilt dostu yapısıyla erkeklerin ilk tercihleri arasında yer alır. Yedi farklı araçla yüzünüzde yer alan tüylerle saçlarınızı düzeltebilir, onlara istediğiniz şekli verebilirsiniz. 60 dakikaya kadar kesintisiz kullanım imkânı veren şarj kapasitesiyle tek seferde bütün işinizi halledebilirsiniz. Yıkanabilen ürünü su altında rahatça temizleyebilirsiniz. Seyahat çantasıyla geldiği için her yere yanınızda taşıyabilir, bakımlı duruşunuzla göz doldurabilirsiniz.

10. Her ihtiyaca çözüm sunar: Philips MG7720/15 Multigroom Serisi

Kauçuk ve kaymaz tutma yeri ile rahat kullanım imkânı sunan Philips MG7720/15 Multigroom Serisi, bir erkeğin kişisel bakımı için ihtiyaç duyacağı bütün araçlara sahip. Saç, sakal ve vücut tüyleri için kullanılan ürün sayesinde bir daha berbere ihtiyaç duymayabilirsiniz. Dualcut teknolojisi ile iki yönde kesim yapan ve otomatik olarak kendi kendini bileyen bıçaklarıyla uzun yıllar boyu performans kaybı olmadan çalışır. Bir saat şarj ile 120 dakika boyunca kesintisiz kullanım sunar. Yağlama veya herhangi başka bir bakım işlemi gerektirmez. Islak veya kuru olarak kullanılabilen cihaz, su altında durulanarak kolayca temizlenir.

11. Uzman performansı: Babyliss Japanese Steel Dijital Saç Kesme Makinesi

Benzersiz bir saç kesme performansı sunan ve saç için en iyi tıraş makinesi seçenekleri arasında yer alan Babyliss Japanese Steel Dijital Saç Kesme Makinesi, 160 dakika boyunca kablosuz kullanım imkânı sunar. Üzerinde yer alan dijital ekrandan kalan pil süresi kolaylıkla okunabilir. Kesme başlığı çıkarılarak su altında yıkanabilir. Keskin ve paslanmaz Japon çeliği kullanılarak üretilen cihaz, sizi yarı yolda bırakmaz. Saç kesme konusunda yüksek performans sergileyen ürün; temizlik fırçası, bakım yağı, sert plastik saklama çantası ve kesme tarağıyla gönderilir. Ürün, ayarlanabilir bıçak boyuyla saçlarınıza istediğiniz şekli kolayca vermenizi sağlar.

12. Klasikten vazgeçemeyenlere: Moser 1400-0050 Saç Sakal Kesme Tıraş Makinesi

Moser 1400-0050 Saç Sakal Kesme Tıraş Makinesi, özel çelik kullanılarak üretilen ve yüksek hassasiyet ile taşlaması yapılan bıçaklarıyla üstün performans sergiler. Beş adet farklı ayar pozisyonu bulunan bıçaklar, multiclick uzunluk ayarına sahip olduğu için 0,7 ila 3 mm arasındaki farklı boylarda saç kesimi yapabilir. Güçlü ve sessiz motoru hem rahat hem hızlı bir şekilde saç tıraşını tamamlamanıza imkân verir. Alman kalitesine sahip ürün, hızlı ve kolay kullanılır. Dört farklı kesim başlığı ile geniş bir aralıkta saç tıraşı yapabileceğiniz ürüne şans vererek ev konforunda saçlarınıza istediğiniz şekli kolayca verebilirsiniz.

13. Evde tıraş olmak artık çok kolay: Wahl Home Pro 100 Combo & Kablolu Saç Kesme Makinesi

Saçlarını evde kendi kesmek isteyenler için üretilen Wahl Home Pro 100 Combo & Kablolu Saç Kesme Makinesi, kablolu olması nedeniyle kesintisiz performans sunar. Güçlü titreşimli motoru sayesinde uzun yıllar size eşlik eder. Hassas bir şekilde taşlanmış ve kesilmiş bıçakları ile dengeli, düzgün şekillendirilmiş saçlar elde etmenizi sağlar. Bıçakları otomatik olarak bilenen ürün, kullanım ömrü boyunca keskinliğini kaybetmez ve ilk günkü performansını korur. Dayanıklı malzeme yapısıyla uzun yıllar kullanabileceğiniz, ergonomik tasarımıyla rahat tutulan ve sizi yarı yolda bırakmayacak bir model arayışındaysanız ürünü incelemeden karar vermeyin.

14. İkisi bir arada: King P070-071 Saç Kesme ve Tıraş Makinesi

Hem ıslak hem kuru kullanım imkânı veren King P070-071 Saç Kesme ve Tıraş Makinesi, su altında durulanarak kolayca temizlenir. Ürün, yüksek performans sunan, çok yönlü ve bağımsız olarak esneyen üç adet kesim başlığı ile gelir. İki farklı başlığı ile hem saç hem sakal şekillendirirken tercih edebileceğiniz makine ile favorilerinizi de düzeltebilirsiniz. Paslanmaz çelik materyali sayesinde darbelere karşı direnç gösterir ve uzun yıllar size eşlik eder. 45 dakika kablosuz kullanım imkanı veren ürün sekiz saatte tam olarak şarj olur.