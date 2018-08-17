Saçlarını ineğe yalattı, sosyal medya yıkıldı

Trabzon'un Tonya ilçesinde merada otlayan ineğin, sahibi Eyüp Kalyoncu'nun saçlarını yaladığı görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.İlçedeki hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan ve işinden arta kalan zamanlarını da hayvanlarını otlatan Eyüp Kalyoncu, ineklerini Karşular Mahallesi'ndeki meraya götürdü. Kalyoncu, merada otururken ineklerinden biri yanına yaklaşıp, saçlarını yalayarak şekil verdi. Kalyoncu, bu anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi gördü, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
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