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Saçlarını lösemili çocuklara bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Emel Akpınar (36), 6 yıldır özenle bakıp uzattığı saçlarını keserek, lösemili çocuklara peruk yapılması için bağışladı.

Saçlarını lösemili çocuklara bağışladı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Emel Akpınar (36), 6 yıldır özenle bakıp uzattığı saçlarını keserek, lösemili çocuklara peruk yapılması için bağışladı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan 2 çocuk annesi Emel Akpınar, lösemiye yakalanan çocuklara yönelik bir çalışma yapmaya karar verdi. Emel Akpınar, lösemili çocukların saçlarının döküldüğünü görünce 6 yıl boyunca özenle uzattığı saçlarını keserek, peruk yapılması için bağışlama kararı aldı. Akpınar, peruk yapılması için yeterli uzunluğa ulaşan saçlarını kuaförde kestirip, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesinde yer alan Akdeniz Böbrek Hastaları ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne (AKBÖHONDER) giderek, bağış konusunda yardım istedi.
'ARKADAŞLARIM DESTEKLEDİ'
Emel Akpınar, çocuk hastaları her gördüğünde kendi çocuklarının gözü önüne geldiğini söyledi. Kendi çocukları her hastalandığında yaşadığı zorluklar nedeniyle hasta çocukların ne kadar çaresiz kalıp acı çektiklerinin farkında olduğunu anlatan Akpınar, bu nedenle katkıda bulunmak amacıyla saçlarını bağışlamak istediğini belirtti. Ailesinin de aldığı kararı desteklediğini dile getiren Akpınar, bu davranışından dolayı arkadaşlarından da gurur verici sözler duyduğunu ifade etti.
'AMACIM ÖRNEK OLABİLMEK'
Bazı arkadaşlarını da ikna etmeye çalıştığını anlatan Akpınar, "Benim de bir anne olarak aldığım karar biraz zordu. Amacıma ulaşmak ve örnek olabilmek için aklıma ilk gelen yeterince uzun olan saçlarım oldu. Hastalıktan dolayı saç sorunları yaşayan hastalar en azından bir taraftan sevinsin diye bağış yapmak istedim. Çocuklar aynaya baktığında saçlarını güzel görsün istedim. Bir kişi de olsa aynaya baktığında saçlarıyla mutlu olsun. Ben bu saçlarla nasıl mutlu olduysam, aynı şekilde bir çocuğun mutlu olduğunu görmek istedim. İnşallah saçlarımın ulaştığı yavrumuz da beğenir ve mutlu olur. Herkesi bu duyarlılığa davet ediyorum" dedi.
'MANEVİ DESTEK ÖNEMLİ'
AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan da Emel Akpınar'ın örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "Özveri ve özenle büyüttüğü saçlarını bağışlama kararı vermesi çok anlamlı. Böyle bir karar almasından mutlu olduk, örnek olması en büyük isteğimizdir. Sizin bu emanetinizi dernek olarak kabul ediyoruz ve en kısa zamanda amacına ulaşması için yetkililere teslim edeceğiz. Diğer arkadaşlarının da yapmasını isterim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Saçlarını lösemili çocuklara bağışladıSaçlarını lösemili çocuklara bağışladıSaçlarını lösemili çocuklara bağışladıSaçlarını lösemili çocuklara bağışladı

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