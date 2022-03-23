Saçlarınıza zarar vermeden şekillendiren Dyson saç şekillendirici kullananlar ve incelemesi

Saçlara şekil verme süresinin uzaması ve istenilen görüntüye ulaşılamaması birçok insanın problemi diyebiliriz. Şekillendirme işleminin uzun sürmesi ise saçın daha fazla yıpranmasına neden olur. Bu nedenle saçı yıpratmadan şekillendiren ürünleri tercih etmek gerekir. Birçok marka ve model arasında öne çıkan Dyson Airwrap Complete'i detaylı olarak incelemeye ne dersiniz? Benzer ürünlere de yer verdiğimiz yazımızda saçınıza uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz. Haydi, başlıyoruz!

Dyson Airwrap Complete

Dyson Airwrap Complete'in teknik özellikleri

Dyson Airwrap Complete özellikleri sayesinde hem saçınızı koruyor hem şekil veriyor. Saç şekline göre belirlenen üç hassas hava akış hızı bulunuyor. Bu sayede saçınız zarar görmeden kısa süre içerisinde şekil alıyor. Isı kontrol ayarı sayesinde saçınızı yıpranmalara karşı koruyor. Dyson saç şekillendirici kullananlar cold shot özelliği ile saçlarını kolayca sabitliyor. Cold shot özelliği saç şeklini sabitlemek için ısınma parçasını devre dışı bırakıyor ve uzun süre bozulmayan saçlara sahip olmanızı sağlıyor. Dyson Airwrap Complete ile istediğiniz şekilleri yapmak çok kolay. Coanda etkisi ile doğal bukleler oluşturmanıza yardımcı oluyor. Dyson saç şekillendirici saçı kendine yaklaştırıyor ve ısı kullanmak yerine hava ile saça şekil veriyor. Bu sayede Dyson saç şekillendirici kullananlar saçlarına ısı ile zarar vermeden şekil verebiliyor. Saç düzleştirici başlığı, saç telleri arasına hava iletirken saçları fırçanın yüzeyine yaklaştırmak için coanda etkisini kullanıyor. Ürün, dijital motor v9 ile çalışıyor. 13 kanatlı pervanesiyle saçlara doğal bir görünüm veriyor. Güçlü motoru hava basıncını dengeleyerek saçlarınızın kolayca şekil almasını sağlıyor. Akıllı ısı kontrolü özelliği sayesinde hava akış sıcaklığını ölçüyor. Sıcaklığı 150 derecenin altına tutuyor ve ısıtma parçasını kontrol ediyor. Bu sayede saçlarınızda oluşabilecek ısı hasarını önlüyor.

Dyson Airwrap Complete'in avantaj ve dezavantajları

Dyson Airwrap Complete'in birçok avantajı bulunuyor:

Saçları ısı hasarından koruyor.

Güçlü motoru sayesinde coanda etkisini yaratıyor.

Sadece hava basıncını kullanarak saçlara şekil veriyor.

İnce ve uzun tasarımı ile kolay kullanılıyor.

Hafif yapısı sayesinde rahat taşınıyor ve kolunuzu ağrıtmadan kullanmanıza imkân tanıyor.

Farklı başlıklarıyla düz, kıvırcık ve dalgalı gibi saç şekilleri elde edilebiliyor.

İnce ve kalın başlıklarıyla istenilen büyülükte dalgalar elde etmeye yardımcı oluyor.

Saçları hava ile temas ettirerek kısa sürede saçlara şekil veriyor.

Cold shot özelliği ile saç şeklini sabitliyor ve uzun süre aynı görüntüyü koruyor.

Saçların pürüzsüz ve hacimli görünmesini sağlıyor.

Dezavantajlarına gelecek olursak:

Bukle yaparken mutlaka saçların nemli olması gerekiyor.

Fiyatı ise oldukça yüksek.

Saça farklı hacimler verebilmek için farklı başlıkların kullanılması gerekiyor.

Dyson Airwrap Complete'i kullananların yorumları

Dyson Airwrap saç şekillendirici kullananlar, bir saç şekillendiriciden fazlasını elde ettiğini belirtiyor. Dyson Airwrap saç şekillendirici hacimli ve pürüzsüz saçlara sahip olunmasını sağlıyor. Uzun ya da orta boydaki saçları zahmetsizce şekillendirdiği için kullananlar oldukça memnun kaldıklarını ifade ediyor. Dyson saç şekillendirici yorumlarında saç sağlığının korunması, kullanıcılar tarafından ön plana çıkarılıyor. Saçı yıpratmaması ve pratiklik sağlaması da Dyson Airwrap Complete saç şekillendirici yorumlarında dikkat çekiyor. Dyson Airwrap Complete kullanıcıları yüksek fiyatlı olmasına rağmen kuaförden çıkmış gibi saçlara kavuştukları için uzun vadede verilen ücretin sorun olmadığını belirtiyor. Saçları korumayı ve şekillendirmeyi ön plana alarak tasarlanan ürün, kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Dyson saç şekillendirici seti kullananlar saçlarında elektriklenme gibi bir sorun yaşamadıkları için üründen memnun kaldıklarını söylüyor. Ancak bazı kullanıcılar fiyatı daha uygun ürünlerden farkı olmadığını belirtiyor.

Dyson Airwrap Complete'e alternatif ürünler

1. Babyliss As126E Perfect Finish

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Babyliss As126E Perfect Finish, kısa sürede saçlarınıza şekil veriyor. Ergonomik tasarımı sayesinde kolay kullanılıyor. Farklı başlıkları sayesinde buklelerinizin hacmini belirlemenize imkân tanıyor. Seramik kaplamalı, 2 farklı ısı ayarı bulunan ürün, saçlarınızı yakmadan şekillendiriyor. Dakikalar içerisinde saçınızı şekillendirerek günün tadını çıkarmanızı sağlıyor. Sağlıklı ve dikkat çekici saçlara Babyliss kalitesi ile sahip olmaya ne dersiniz?

2. Arzum AR5063 Volume Pro

Arzum AR5063 Volume Pro, hava üfleme özelliği ile saç sağlığınızı koruyor. Volume Pro ile hacimli ve sağlıklı gözüken saçlar elde ediliyor. Farklı saç aparatları ile farklı hacimlerde bukleler yapabiliyor. Arzum Hot iyon etkisiyle elektriklenmeyi önlüyor ve saçların daha parlak görünmesini sağlıyor. Seramik kaplaması saçlara zarar vermiyor. Soğuk hava özelliğiyle saç şeklini sabitliyor. Bukle başlıklarının yanı sıra kurutma başlığı da bulunuyor.

3. Remington AS8606 3'ü bir arada Curl & Straight

Remington AS8606 Curl & Straight'in 40 mm sıcak ve soğuk üflemeli döner fırçasıyla saçınızın hacimli görünmesine yardım ediyor. 2 farklı hız ayarıyla saç tipinize uygun ısıyı belirlemenize imkân tanıyor. Aynı zamanda saçınızı kurutmak için de başlığı bulunuyor. 30 mm maşa aparatı, yumuşak bukleler elde etmenizi sağlıyor. İki taraflı dönme hareketi ile saçı kavrıyor ve şekil veriyor. Çıkarılabilen hava filtresi sayesinde kolay temizleniyor.

4. Air Hot Saç Şekillendirici

Air Hot Saç Şekillendirici içerisinde farklı aparatlar bulunuyor. Spiral kıvırma aparatı, kıvırıcı fırça, düzleştirici fırça, çok işlevli fırça gibi farklı başlıkları ve 3 farklı ayarı sayesinde saçınızı hem kurutuyor hem şekillendiriyor. Saç şekillendirmeyi kolay hâle getiren ürün, maksimum 200 dereceye kadar ısınıyor. Titanyum plakalarıyla oldukça dayanıklı ürün, uzun yıllar size eşlik ediyor. Saç Şekillendirici'yle kuaförden çıkmış gibi görünen saçlara kavuşabilirsiniz.

5. Hairens HRS-960 Saç Şekillendirme Seti

Hairens HRS-960 Saç Şekillendirme Seti'nin 6 farklı başlığı bulunuyor. İyon teknolojisi sayesinde saçlarınızın elektriklenmesini önlüyor ve pürüzsüz saçlara sahip olmanızı sağlıyor. 12 aşamalı ısı kontrolü sayesinde saçlarınıza zarar vermeden şekil veriyor. Hairens HRS-960 ergonomik tasarımı sayesinde kolay kullanılıyor. 360 derece dönen kablosu, kullanım sırasında hareket özgürlüğü sağlıyor. Saç şekillendirici setle saçlarınızı hem düzleştirebilir hem saçlarınızın hacimli görünmesini sağlayabilirsiniz!

6. Wenyi Saç Şekillendirici

Dyson Airwrap Complete'e alternatif olabilecek uygun fiyatlı saç şekillendirici sete ne dersiniz? Eğer bu fikir sizi de heyecanlandırdıysa Wenyi Saç Şekillendirici'yi mutlaka incelemelisiniz. Set içinde bukle yapan, düzleştiren ve kurutan başlıklar bulunuyor. Böylece tek ürünle saçınıza farklı şekiller vermenizi sağlıyor. 3 farklı sıcaklık ayarı arasından saçınıza uygun seviyeyi seçebiliyorsunuz. Ürün, seramik plaka kaplı olduğu için saçınıza zarar vermeden şekillendiriyor.

7. Philips Multistyler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Philips Multistyler saçınızı hem düzleştiriyor hem hacimli dalgalar elde elde etmenizi sağlıyor. 80 mm ve 25 mm saç aparatları ile dilediğiniz kalınlıkta bukleler oluşturuyor. Kısa sürede ısınan saç şekillendirici, saçlarınıza hızlıca şekil veriyor. Cool-tip özelliği sayesinde saçın yanmasını önlüyor, sağlıklı ve parlak görünen saçlara sahip olmanıza yardım ediyor. Saç şekillendiriciyle profesyonel eli değmiş gibi görünen saçlara kavuşmak artık çok kolay!