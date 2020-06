Saçlarınızı Güçlendirmek İçin Uygulayabileceğiniz 11 Yöntem

Kırık, yıpranmış ve seyrek saçlar kişileri mutsuz edebilmektedir. Saçların her daim parlak ve güçlü görünmesini sağlamak biraz zor olsa da, düzenli aralıklarla saç bakımı yapmak sağlıklı saçlara sahip olmak için gereklidir. Özellikle de seyrek saçları güçlendirme her kadın için önem taşır. Gür saçlar, estetik açıdan güzel göründüğü gibi, yüze de karakteristik bir özellik katar. Her ne kadar kimyasal yollarla saç gürleştirme işlemi mümkün olsa da **doğal yollarla gürleştirilen saçlar çok daha sağlıklı ve bakımlı görünür

**.

Saç Gürleştirme Yöntemleri

1. Argan yağı

Argan yağı, aynı ismi taşıyan ağacın meyvesinin çekirdeklerinin ezilmesi yöntemi ile elde edilir. Özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde kullanılan bu yağ, güçlü saçlar için kullanılan doğal bir yağdır. **Argan yağı zayıf ve mat saçları güçlendirerek, onlara sağlıklı bir görünüm kazandırır

. Ayrıca kırık saç oluşumunu da engeller. Saçlardaki esnekliği artırarak saç dökülmelerine karşı savaşır. Saçlardaki donuk görünüme onları yağlandırmadan doğal bir parlaklık verir ve nemlendirir. Duştan sonra oluşan saç karışmalarını engellediği gibi, saçın daha kısa sürede ve kolayca şekil almasını sağlar. Ayrıca saçın nemli havalarda da kabarıp kötü görünmesine engel olur. Özellikle uzun saçlarda fön çekme işleminden dolayı yaşanan koparak dökülmeleri engeller. Argan yağı, içerdiği E vitamini sayesinde sağlıklı saçlara kavuşmanıza yardımcı olur**. Kuru ve kırılgan yapıda olan saçlar için de ideal bir yağdır. Bu tür saçları kısa zaman içerisinde yumuşatır. İçerisinde Omega 3 ve Omega 9 gibi yağ asitleri bulunduğundan saç gözeneklerini ve köklerini de besler. Saçın doğal yapısını güçlendirerek, saçları güneşin zararlı ışınlarından ve hava kirliliği gibi olumsuz etmenlerden korur.