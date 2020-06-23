Saçlarınızı Güçlendirmek İçin Uygulayabileceğiniz 11 Yöntem

Kırık, yıpranmış ve seyrek saçlar kişileri mutsuz edebilmektedir. Saçların her daim parlak ve güçlü görünmesini sağlamak biraz zor olsa da, düzenli aralıklarla saç bakımı yapmak sağlıklı saçlara sahip olmak için gereklidir. Özellikle de seyrek saçları güçlendirme her kadın için önem taşır. Gür saçlar, estetik açıdan güzel göründüğü gibi, yüze de karakteristik bir özellik katar. Her ne kadar kimyasal yollarla saç gürleştirme işlemi mümkün olsa da **doğal yollarla gürleştirilen saçlar çok daha sağlıklı ve bakımlı görünür **. Saç Gürleştirme Yöntemleri 1. Argan yağı Argan yağı, aynı ismi taşıyan ağacın meyvesinin çekirdeklerinin ezilmesi yöntemi ile elde edilir. Özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde kullanılan bu yağ, güçlü saçlar için kullanılan doğal bir yağdır. **Argan yağı zayıf ve mat saçları güçlendirerek, onlara sağlıklı bir görünüm kazandırır . Ayrıca kırık saç oluşumunu da engeller. Saçlardaki esnekliği artırarak saç dökülmelerine karşı savaşır. Saçlardaki donuk görünüme onları yağlandırmadan doğal bir parlaklık verir ve nemlendirir. Duştan sonra oluşan saç karışmalarını engellediği gibi, saçın daha kısa sürede ve kolayca şekil almasını sağlar. Ayrıca saçın nemli havalarda da kabarıp kötü görünmesine engel olur. Özellikle uzun saçlarda fön çekme işleminden dolayı yaşanan koparak dökülmeleri engeller. Argan yağı, içerdiği E vitamini sayesinde sağlıklı saçlara kavuşmanıza yardımcı olur**. Kuru ve kırılgan yapıda olan saçlar için de ideal bir yağdır. Bu tür saçları kısa zaman içerisinde yumuşatır. İçerisinde Omega 3 ve Omega 9 gibi yağ asitleri bulunduğundan saç gözeneklerini ve köklerini de besler. Saçın doğal yapısını güçlendirerek, saçları güneşin zararlı ışınlarından ve hava kirliliği gibi olumsuz etmenlerden korur.

Kullanımı: Argan yağı duştan hemen önce ya da hemen sonra saça uygulanabilir. Duştan önce kullanımlarda, avuç içerisinde alınan bir miktar argan yağı, saç uçlarından saç diplerine kadar masaj yoluyla dağıtılır. Parmak uçları ile saç köklerine yapılacak olan masaj sayesinde yağ saça orantılı bir biçimde dağılmış olur. Daha sonra saçlar baş üzerinde toplanır ve 1 saat kadar beklenir. Bu bekleme işleminde saçlara havlu sarılması, yağın daha iyi nüfuz etmesini sağlar. Banyodan sonra kullanımlarda ise, saçlardaki fazla su alındıktan sonra tarak ya da fırçanın üstüne birkaç damla argan yağı damlatılır ve saçlar taranır. Bu yöntem saçlarınızın gün boyu parlak ve güçlü görünmesini sağlar. 2. Hindistan cevizi yağı Kuru, güçsüz, cansız ve elektriklenen saçlar için ideal bir yağ olan Hindistan cevizi yağının nemlendirme özelliği vardır. Bu sayede, mat saçların daha sağlıklı ve parlak bir görünüm kazanmasını sağlar. Antifungal özelliği sayesinde, saçlardaki kepekleri giderir. Bu yağ alkol ya da silikon içermediği için saçlarınıza zarar vermez. **Saçın doğal nem dengesini korumasına yardımcı olur ve saçlardaki doğal proteinleri artırır

**. Bu sayede saçları daha güçlü bir hale getirir. Özellikle saf ve rafine edilmemiş Hindistan cevizi yağı kuru saçları onarmada çok etkilidir. Boya ve bunun gibi zararlı kimyasalların kuruttuğu saçlar Hindistan cevizi yağı ile onarılabilir. Kullanımı: Üç ile beş çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı avuç içerisine alınır ve saç uçlarından saç diplerine kadar masaj yoluyla dağıtılır. Bu uygulama esnasında saçların havlu ile kapatılması yağın saç diplerine daha hızlı nüfuz etmesini sağlar. Hindistan cevizi yağı iki saat boyunca bekletilir. Bu süre sonunda saç yağdan arınana kadar şampuanla yıkanır. Bu uygulamadan sonra saçın doğal yolla kuruması önemlidir. Bu sayede yumuşaklık ve parlaklık kazanır. Hindistan cevizi yağı kepeği gidermek için kullanılacaksa kafa derisine ayda bir ya da iki kez uygulanır. Bir saat bekledikten sonra kepek giderici şampuanla saç yıkanır. 3. Aloe Vera Aloe vera, çok uzun zamandan beri hem cilt hem de saç bakımı için kullanılan bir bitkidir. Aloe veranın içinde bulunan vitamin ve aminoasitler saçları güçlendirir ve koparak dökülmeleri engeller. Ayrıca aloe vera saçlar için gerekli olan nemi sağlar. **Aloe vera içeriğindeki yüksek miktarda su ve antioksidanlar saç köklerinin direncini artırır

. Kafa derisindeki ölü deri hücreleri yok ederek saçların sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Aloe vera saç yüzeyindeki ph bozukluklarıyla en iyi şekilde mücadele** eder. Saç tellerini derinden besleyerek saçları yumuşatarak saçlardaki aşırı yağ üretimini de engeller. Kullanımı: Üç yemek kaşığı aloe vera jel ile üç yemek kaşığı bal karıştırılır. Bu karışım tüm saça masaj yaparak sürülür. Yirmi dakiki kadar bekledikten sonra durulanır. Bu karışım haftada üç defa uygulanabilir. Aloe vera ile yapılacak bir diğer karışım ise şudur:

Üç yemek kaşığı aloe vera jel ile iki yemek kaşığı limon suyu karıştırılır. Saç derisi de dahil olmak üzere tüm saça yayılır. Yarım saat kadar bekletilir ve şampuan ile yıkanır. Bu karışım haftada iki kez tekrarlandığında saçlardaki mantar ve bakterileri ortadan kaldırır.

Başka bir karışımda ise, bir tane yumurta çırpılır ve dört yemek kaşığı aloe vera jel ile iyice karıştırılır. Tüm saça sürülür ve yarım saat bekletilir. Bu süre sonunda şampuan ile yıkanır ve durulanır. Bu karışımı haftada üç kere tekrarlayabilirsiniz.

Saçlarda biriken ölü cilt hücrelerini ortadan kaldıran bir başka tarifte ise, altı yemek kaşığı aloe vera jel bir yemek kaşığı yeşil kil ve bir yemek kaşığı zeytinyağı bir kaba koyulur ve karıştırılır. Bu karışım saç dipleri dahil olmak üzere tüm saça sürülür ve yarım saat bekletilir. Daha sonra iyice durulanır. Bu karışımı haftada bir kere uygulayabilirsiniz. 4. Avokado Avokadonun içeriğinde yer alan besleyici vitaminler saç kuruluğunu ortadan kaldırır. Mat ve güçsüz saça sahip olan kişiler için ideal bir kurtarıcıdır. **Avokado maskesi düzenli olarak kullanıldığında saçların nem oranını dengeler ve gözle görülür bir parlaklık verir **. Kullanımı: İki yemek kaşığı zeytinyağı ve bir adet ezilmiş avokado karıştırılır. Yapılan bu karışım saç dipleri dahil olmak üzere tüm saça sürülür. Yaklaşık kırk dakika beklenir. Sonrasında saç tipine uygun bir şampuanla yıkanır ve durulanır. Bu karışımı haftada iki kere uygulayabilir, doğal görünümlü parlak saçlara sahip olabilirsiniz. 5. Yulaf unu Yulaf hem sağlıklı bir diyet hem de canlı saçlar için çok faydalıdır. **Yulaf saçlardaki kepekleri azaltarak, saç derisindeki iltihap oluşumlarını da engeller

**. Kullanımı: Yarım su bardağı yulaf unu, iki yemek kaşığı bal ve 10-15 beş damla kadar badem yağı karıştırılır. Saç dipleri dahil olmak üzere tüm saça uygulanır. Bir saat kadar bekletildikten sonra iyice durulanır. 6. Çilek İçeriğindeki güçlü antioksidanlar sayesinde zayıf saçlar için harika bir tedavi yöntemidir. Ayrıca **saçlara doğal görünümlü bir parlaklık ** verir. Kullanımı: Üç adet çilek, yarım limonun suyu ve iki yemek kaşığı bal bir kapta karıştırılır. Çileklerin ezilerek karıştırılması içeriğindeki vitaminlerin alınması bakımından önemlidir. Bu karışım tüm saça uygulanır. Ayrıca uygulama sonrası bir havlu ile saçları sarmak karışımın saçlara daha hızlı nüfuz etmesine olanak sağlar. Karışım bir saat kadar bekletilir ve daha sonra uygun bir şampuanla yıkanır. 7. Isırgan Otu Isırgan otu saç gürleştirme konusunda ideal bir bitkidir. Isırgan otu kürü düzenli olarak uygulandığında gözle görülür bir gürleşme sağlar. Ayrıca **ısırgan otu saçları güçlendirerek besler ve yeni saç tellerinin kopmasını engeller **. Ayrıca saç derisini de besleyen bu bitki sayesinde saç dökülmeleri engellenir. Saç tellerinin kalınlaşması ve hava alması yine ısırgan otu sayesinde mümkündür.

Kullanımı: Saçın uzunluğuna göre bir miktar su iyice kaynatılır. Kaynadıktan sonra içine ısırgan otu koyulur ve 10 dakika kadar demlenmeye bırakılır. Demlendikten sonra süzülür ve bu su ile saçlar iyice yıkanır. Bir saat beklenilir ve daha sonra ılık su ile durulanır. 8. Sarımsak Sarımsak özellikle **ince saç tellerinin kopmasını önler **. Ayrıca yeni ve daha sağlıklı saçların çıkmasını sağlar. Saçları onanarak daha dolgun görünmesini sağlarken, gürleşmesine de yardımcı olur. Kullanımı: Üç dört diş sarımsak soyulur ve ezilir. Ezilen sarımsak saç diplerine iyice yedirilir. Bir saat kadar bekledikten sonra saç tipine uygun şampuanla iyice yıkanır ve durulanır. Sarımsağın kötü kokusundan etkilenmemek için bu karışım süt ile karıştırılarak da uygulanabilir. 9. Karanfil Haftada bir kere uygulandığında **saçları gözle görülür bir biçimde dolgunlaştıran karanfil, saçların nefes almasını** da sağlar. Ayrıca kırıkların oluşumunu engeller. Saç dökülmelerine karşı savaşır. Kullanımı: Kurumuş karanfilden bir tutam alınır ve saçın uzunluğuna göre bir miktar suda kaynatılır. Kaynadıktan sonra karışım süzülür. Bu karışım ile saçlar iyice yıkanır ve bir saat kadar beklenir. Ardından ılık su ile durulanır. Bu karışımı haftada bir ya da iki kez uygulayabilirsiniz.

10. Bal Bal, saçın içeriğindeki doğal proteinlerin korunmasına yardımcı olur ve bu sayede **saçların daha hızlı uzamasını sağlar **. Hızlı uzayan saçlarda bal sayesinde matlık ve güçsüzlük olmaz. Tam aksine bu karışım saçlara canlılık sağlar. Kullanımı: İki yemek kaşığı bal ile yarım su bardağı süt karıştırılır. İyice karıştırıldıktan sonra saç dipleri dahil olmak üzere tüm saça uygulanır. On beş dakika bekledikten sonra bol su ile durulanır. 11. Badem Yağı İçeriğinde **E vitamini, fosfor, kalsiyum, demir gibi vitaminler bulunan tatlı badem yağı saçlara daha dolgun ve gür bir görünüm ** sağlar. Saçları yalnızca dıştan değil, aynı zamanda içten de besler. Ayrıca saç uzamalarına karşı etkilidir. Yıpranmış ve cansız saçlar için ideal bir tedavi yöntemidir. Badem yağı, kepeklenmeyi önlediği gibi saç derisinden kaynaklanan problemlerin de ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Kullanımı: Tatlı badem yağını hem duştan önce hem de duştan sonra uygulayabilirsiniz. Duştan önce uygulanacak badem yağı için; saç uzunluğuna göre iki üç yemek kaşığı badem yağı saç dipleri dahil olmak üzere tüm saça masaj yapılarak sürülür. Bir duş bonesi ya da havlu aracılığıyla saçları kapatmak yağın nüfuz etmesi bakımından önemlidir. Bir saat kadar bekletildikten sonra şampuanla iyice yıkanır.

Duştan sonra uygulanacak badem yağı için; saçlar henüz nemli iken, birkaç damla badem yağı saç uçlarına masaj yapılarak sürülür. Bu uygulama sonrasında saçların durulanmasına gerek yoktur. Birkaç damlası saçları yağlandırmaz, aksine saçın canlılığını korumasına yardımcı olur.

Badem yağı ile yapılabilecek saç uzatma, saç güçlendirme ve gürleştirme için bir diğer tarif ise şöyledir:

Bir avuç yaprak şeklindeki sinameki kaynatılır. Süzülüp soğutulmaya bırakılır. Ilıdıktan sonra içine bir adet B vitamini kapsülü atılır. (Bu kapsül eczaneden temin edilebilir.) Bir çay kaşığı tatlı badem yağı eklenir. Bu karışım haftada bir ya da iki kere tüm saça uygulanır ve 3-4 saat bekletildikten sonra iyice yıkanır.

Bir başka tarif ise; bir muz çatalla iyice ezilir. İçerisine saç uzunluğuna göre birkaç damla tatlı badem yağı ilave edilir. İyice karıştırdıktan sonra karışım tüm saça yayılır. 15 dakika kadar bekleyip yıkanır. Bu sayede cansız ve kuru görünen saçlar sağlıklı ve parlak bir görünüm alır.

Saç dökülmelerini durdurarak saçları gürleştiren badem yağı küründe ise şu malzemelere ihtiyaç duyulur: Bir yemek kaşığı tatlı badem yağı, bir yemek kaşığı hint yağı, bir yemek kaşığı maya ve bir yemek kaşığı ılık su karıştırılır. Bu karışımın özellikle saç diplerine ve köklerine masaj yardımı ile iyice yedirilmesi gerekir. On beş dakika kadar bekledikten sonra ılık su ile yıkanır. Saç Gürleştirme İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Sağlıklı ve gür saçlara sahip olmak için yalnızca saç gürleştirme yöntemlerinin uygulanması yeterli olmayabilir. Aynı zamanda bu bakımlar yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.