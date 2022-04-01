Saçlarınızın kurtarıcısı Arzum saç düzleştirici tarak kullananlar & inceleme

Kadınların vazgeçilmezi olan ve saç şekillendirmeyi kolaylaştıran düzleştirici fırçalar, son zamanlarda büyük bir rağbet görüyor. Saçların daha hacimli ve şekilli olmasını sağlayan bu cihazlar, pratik kullanımlarıyla da ilgi çekiyor. Her daim şık, bakımlı ve güzel görünmeyi kim istemez ki? Arzum, Superstar adını verdiği düzleştirici fırçayı tasarlayarak güzellik yolundaki işinizi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Cihazın özelliklerini öğrenmek istiyorsanız sizin için hazırladığımız detaylı incelemeye göz atabilirsiniz.

Arzum AR5036 Superstar Saç Düzleştirici Fırça

Arzum Superstar Saç Düzleştirici Fırça'nın teknik özellikleri

Saçların hacimli ve ışıl ışıl görünmesini sağlayan Arzum Superstar Düzleştirici Fırça'nın en önemli özelliği, saçlara zarar vermiyor olması. Özellikle yıpranmış ve boyalı saçlarda kullanım kolaylığı sağlayan ürün, saçların parlaklığını koruyan seramik kaplama tarak dişlerine sahip.

İnce veya kalın telli olması fark etmeksizin tüm saç tiplerine uygun ısı ayarıyla yanma ve kırılma ihtimalini büyük oranda önlüyor. Ürünün üzerinde bulunan LED ekran ile ısıyı takip edebilir, 140-220 derece aralığında dilediğiniz ısıyı ayarlayabilirsiniz.

Turmalin iyon teknolojisine sahip olması ise bir diğer güzel özelliği. Bu teknoloji sayesinde saçlarınız hem yumuşacık görünüyor hem elektriklenmiyor.

Eğer unutkan bir insansanız Arzum'dan size güzel bir haber var. Cihazı açık unuttuğunuz takdirde 30 dakika sonra cihaz kendiliğinden kapanıyor. Böylece elektrikten tasarruf etmenizi sağladığı gibi olası kazaların da önüne geçiyor. Hızlıca hazırlanıp çıkabilmeniz içinse ısı koruma özelliği mevcut.

Elinizin yanmaması ve saçınızı şekillendirirken zorlanmamanız için soğuk tarak uçlarına sahip olan ürünün üzerinde ısıyı artırıp düşürmek ve cihazı kapatmak için 3 adet tuş bulunuyor.

Arzum Superstar Saç Düzleştirici Fırça'nın avantajları ve dezavantajları

Düz saçlara kavuşmanızı kolaylaştıran bu cihazın birçok avantajı bulunuyor.

Hızı ve pratikliğiyle öne çıkıyor. Kısa sürede ısınarak kullanım kolaylığı sağlıyor.

Dalgalı ve karışık saçların şekil almasını kolaylaştırmasının yanı sıra saçların hacimli ve parlak görünümünü korumasına yardımcı oluyor.

En büyük artısı ise saça klasik saç düzleştirici ürünler kadar zarar vermiyor ve doğal bir görünüm yaratıyor.

Saçın hacmini koruyarak daha canlı bir görünüm yakalıyor.

Kavraması kolay ve hafif bir cihaz olduğu için kullanırken zorlanma ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Ayna karşısında saatler geçirmenize gerek kalmadan çok kısa sürede mükemmel saçlara ulaşmanızı sağlıyor.

Bir de ürünün dezavantajlarına bakalım:

Kısa saçlarda uzun saçlardaki kadar etkili bir performans göstermiyor. Özellikle saçların uç kısımlarında çok etkili olmuyor.

Düzleştiriciler gibi saçı dümdüz yapmıyor.

Kurutma özelliği olmadığı için ıslak saçlarda kullanılamıyor. Saç iyi kurutulmamışsa da kabarmasına sebep olabiliyor.

Arzum Superstar Saç Düzleştirici Fırça kullananların yorumları

Herhangi bir ürün alırken çoğu kişinin baktığı ilk yer, kullanıcı yorumları oluyor. Arzum saç düzleştirici tarak kullanıcı yorumlarının çoğu ise oldukça fonksiyonel bir ürün olduğu noktasında birleşiyor. Özellikle hızlı ve pratik olmasıyla öne çıkan ürün için bir kuaför fönü kadar olmasa da saçları olduğundan çok daha güzel gösterdiğini söyleyenler azımsanmayacak kadar çok. Saç düzleştirici tarak yorumları arasında kötü olanlara rastlamak zor olsa da aralarda birkaç tane olumsuz yorum görmek mümkün. Bazı kullanıcılar, saçlarının elektriklendiğini söylüyor. Arzum saç düzleştirici tarak kullananlar genellikle ürünün saça zarar vermiyor oluşundan gayet memnun. Saçlarının daha canlı ve parlak göründüğünü söyleyenlerin yanı sıra saç iyi kurutulmazsa kabarmasına sebep olduğunu belirtenler de var. Çoğunluğun fikri fön gibi olmadığı yönünde olsa da ürünün pratikliği ve ergonomik yapısı kullanıcılar tarafından beğenilmiş görünüyor. Arzum taraklı saç düzleştirici yorumları arasında açma kapama düğmesiyle ilgili problem yaşadığını söyleyen kullanıcılar da bulunuyor. Bu durum ürün puanlarını bir miktar düşürmüş. Teknik bir sorun olması sebebiyle böyle bir durumla karşılaşıldığı takdirde firma garantisi altında iade talep edilebiliyor. Sonuç olarak cihaz, sıklıkla tercih edilen düzleştirici fırçalar arasında yer alıyor.

Arzum Superstar Saç Düzleştirici Fırça'ya alternatif ürünler

1. Philips StyleCare Essential Isıtmalı Düzleştirme Fırçası

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Kuaföre gitmek yerine saçını kendi evinde yapmak isteyenlerin bir diğer tercihi de Philips StyleCare Essential Isıtmalı Düzleştirme Fırçası. Fırçanın tamamında sıcaklığı koruyan ve aşırı ısınmayı önleyen Thermo Protect teknolojisi, saçların elektriklenmesini büyük oranda önlüyor. Canlı ve parlak saçlara kısa sürede kavuşmanıza yardımcı olan Philips imzalı cihaz, büyük ve dikdörtgen şeklindeki fırçasıyla hızlı ve pratik bir kullanım sunuyor.

2. Remington Saç Düzleştirici Fırça

Saçlarınızı düzleştirirken aynı zamanda koruyan bir cihazla karşınızdayız. Remington Saç Düzleştirici Fırça, keratin ve badem yağı içeren fırça uçlarıyla yüksek ısının saçınıza zarar vermesini önlüyor. Düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 farklı ısı derecesine sahip olan ürün; büyük seramik fırçası sayesinde en gür saçlarda bile kısa sürede etki gösteriyor.

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3. Yopigo Clone Step Pro Saç Düzleştirici Fön Tarağı

Yopigo Clone Step Pro Saç Düzleştirici Fön Tarağı, saç düzleştirmenin ötesine geçiyor! Islak kullanıma da uygun bir ürün olması, sizi fön makinesi kullanma derdinden kurtarıyor. Bu cihazla saçınızı hem kurutabilir hem de düzleştirebilirsiniz. Üstelik isterseniz dalgalı bir şekil de verebilirsiniz! Kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen bu ürünle kuaföre para harcama devrine bir son verebilirsiniz.

4. Weiyiroty Sıcak Hava Saç Fırçası

“Sadece düzleştirici fırça yetmez.” diyenlerdenseniz bu ürün tam size göre. İçerisinde tarak başlığı, düzleştirici fırça, kıvırcık saç fırçası ve saç kurutma başlığı bulunan Weiyiroty Sıcak Hava Fırçası, saç şekillendirmek için ihtiyacınız olan tüm fonksiyonlara sahip! Küçük boyutuyla seyahatlerde bile yanınıza alabileceğiniz ürün, saçınızı kuruturken hızlıca şekillendirmenize yardımcı oluyor. Ayrıca ergonomik tasarımıyla da kalpleri çalıyor.

5. Yui Katlanabilir Saç Düzleştirici Tarak

İşe veya tatile giderken, hafta sonu kaçamakları yaparken yanınızda götürebileceğiniz Yui Katlanabilir Saç Düzleştirici Tarak; saçları her zaman yeni yapılmış gibi görünsün isteyenler için güzel bir seçenek. Saça zarar vermeyen yumuşak yapılı fırçasıyla kullanımı son derece pratik olan cihaz, özenle tasarlanmış yapısı sayesinde saçların elektriklenmesini büyük ölçüde önlüyor. PTC Isı teknolojisi ve 4 farklı ısı seçeneğiyle her saç tipine uygun olan bu cihazı çok seveceksiniz!

6. Fakir Illusion Effect Saç Düzleştirici Fırça

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Fakir Illusion Effect Saç Düzleştirici Fırça, hızlıca hazırlanmak isteyenler için ideal bir ürün. Hem kuru hem ıslak saçta rahatlıkla kullanılabilen ürünü saçınızı kurutmak amacıyla kullanabileceğiniz gibi aynı anda ona şekil vermeniz de mümkün. Gelişmiş fırçası sayesinde saçlarınızı kırmadan kullanmanıza yardımcı olurken 360 derece dönebilen kablosuyla da kullanım kolaylığı sağlıyor.

7. Maqya Cosmetics Rose Saç Şekillendirici ve Saç Düzleştirici Fön Tarağı

Bütçe dostu bu cihazla saç şekillendirmek artık çok daha kolay. Harika bukleler yapabileceğiniz gibi fönlü gibi görünen düz saçlar da elde edebilirsiniz. Ayarlanabilen ısı değerleriyle her saç tipine uygun olarak tasarlanan Maqya Cosmetics Rose Saç Şekillendirici ve Saç Düzleştirici Fön Tarağı, pratik kullanımıyla size büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca küçük ve hafif olması sebebiyle çantada bile taşınabiliyor.