HABER

Saçmaların hedefi olan "şahin" tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 14:24 | Son Güncelleme

Elazığ’da vatandaşlar tarafından tüfekle vurulmuş halde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.Vatandaşlar yol kenarında uçamayan bir şahin bularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine getirdi.

Saçmaların hedefi olan "şahin" tedavi altına alındı

Elazığ’da vatandaşlar tarafından tüfekle vurulmuş halde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.
Vatandaşlar yol kenarında uçamayan bir şahin bularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine getirdi. Yaralı olduğu anlaşılan şahin, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine teslim edildi. Hastanede tedavi altına alınan şahinin tüfekle ateş edilmesi sonucu kanadının kırıldığı belirlendi. Şahinin kanadındaki kırık için operasyona alınacağı bildirildi.
Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, “Tüfekle yaralanmış. Sol kanadında kırık oluşmuş. Genel durumu iyi değildi. Düzeltmeye çalışıyoruz. Ondan sonra kırığını tedavi edeceğiz. Ardından Doğa Korumaya teslim edeceğiz. Onlar da doğaya bırakacaklar. Burada tedavi edilen hayvanları Doğa Koruma alıyor ve doğaya bırakıyor. Sadece kartal veya şahin değil, dağ keçileri de geliyor. Özellikle yüksekten düşen keçiler geliyor ve onların durumu daha ciddi oluyor. Onları da tedavi ediyoruz” dedi.
Kırığın saçma ile oluştuğunu aktaran Prof. Dr. Han, “İnsanların neden yaptığını bilmiyoruz. Kartala, şahine, martıya ateş ediyorlar. Bu da kırıklar oluşturuyor. Vatandaşlar bazen kendileri getiriyor. Bazen de Doğa Korumanın aracılığı ile geliyor. Biz de tedavilerini yapıyoruz. Bunun tedavisi en az 1 ay sürer. 1 ay sonra iyileşmesine bakıp teslim ediyoruz" diyee konuştu.

Saçmaların hedefi olan

Saçmaların hedefi olan

Saçmaların hedefi olan

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Amasya’da ‘kadına şiddet’ tiyatral gösteri ile anlatıldıAmasya’da ‘kadına şiddet’ tiyatral gösteri ile anlatıldı
Vali Sonel'den yıkım kararı verilen eski SGK binasına ilk kepçeVali Sonel'den yıkım kararı verilen eski SGK binasına ilk kepçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakar mekeler Ağrı Dağı'nı mesken tuttu

Sakar mekeler Ağrı Dağı'nı mesken tuttu

Beyaz çile ekmek kapıları oldu

Beyaz çile ekmek kapıları oldu

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

'Çocuklarım ellerim oldu'

'Çocuklarım ellerim oldu'

Ümraniye'de dehşet! Evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Ümraniye'de dehşet!

Suudi Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinin içinden çıktı! Şoke etti

S. Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinden çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.