Sacramento’da 6 Ölü

California eyaletinin Sacramento kentinde açılan ateşte 6 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

Sacramento polisi tarafından yapılan açıklamada sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Yaralılarınn durumuyla ilgili kamuoyuyla henüz bilgi paylaşılmadı.

Olay kent merkezine yakın bir bölgede gerçekleşti.

Polis olay sonrası kentteki bazı bölgeleri trafiğe kapadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis en az bir şüphelinin peşinde. Daha fazla kişinin de olaya karışmış olabileceği belirtiliyor.

Polis, şüphe ya da şüphelilerin bulunması için kamuoyundan destek istedi.

Geçen ay Sacramento’da bir kilisede bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.

