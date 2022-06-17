Saçtaki kepek sorununa İbn-i Sina’dan kökten çözüm: Tamamen doğal ve ucuz

Saç kepeği sorunuyla uğraşanlara özel binlerce yıllık etkili formül. İbn-i Sina’nın önerdiği doğal ve ucuz yöntem sayesinde kepekten kurtulabilirsiniz. İbn-i Sina’nın binlerce yıl öncesinden işaret ettiği bazı yağlar, günümüz kozmetik ürünlerinin ana maddesi olarak kullanılıyor. Saçtaki kepek, kırılma, yıpranma ve saç dökülmesiyle baş etmeye çalışıyorsanız İbn-i Sina'nın saç için önerdiği yağlara kulak verin.

KEPEK SORUNUNA İBN-İ SİNA REÇETESİ

Akşam’ın haberine göre; Özellikle saçtaki kepek sorunu herkesin yakındığı bir şikâyet. Eğer şampuandan kreme her şeyi denediyseniz ve saçlarınız eski gür hâline kavuşmadıysa bir de doğal yağları deneyin. Hem kalıcı çözüm hem de daha besleyici ve doğal.

İBN-İ SİNA'NIN SAÇ İÇİN ÖNERDİĞİ YAĞLAR

Çemen otu yağı kepeklenmeye karşı etki gösterir

Mersin ve kostus yağı saç tellerini kuvvetlendirir

Defne yağı saçkıranda kullanılır



