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Saçtaki kepek sorununa İbn-i Sina’dan kökten çözüm: Tamamen doğal ve ucuz

17.06.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada erken tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina, önerileri ve tavsiyeleriyle günümüze ışık tutuyor. Sadece tıp alanında değil bilimsel birçok dalda önemli etkileri bulunan İbn-i Sina hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli üniversitelerinde ders olarak okutuluyor. Alimlerin alimi İbn-i Sina, bulduğu yararlı doğal karışımları not ederek birçok soruna çare oldu. Saç kepeği sorunu yaşayanlar için de bir önerisi var.

Saçtaki kepek sorununa İbn-i Sina’dan kökten çözüm: Tamamen doğal ve ucuz

Saç kepeği sorunuyla uğraşanlara özel binlerce yıllık etkili formül. İbn-i Sina’nın önerdiği doğal ve ucuz yöntem sayesinde kepekten kurtulabilirsiniz. İbn-i Sina’nın binlerce yıl öncesinden işaret ettiği bazı yağlar, günümüz kozmetik ürünlerinin ana maddesi olarak kullanılıyor. Saçtaki kepek, kırılma, yıpranma ve saç dökülmesiyle baş etmeye çalışıyorsanız İbn-i Sina'nın saç için önerdiği yağlara kulak verin.

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KEPEK SORUNUNA İBN-İ SİNA REÇETESİ

Akşam’ın haberine göre; Özellikle saçtaki kepek sorunu herkesin yakındığı bir şikâyet. Eğer şampuandan kreme her şeyi denediyseniz ve saçlarınız eski gür hâline kavuşmadıysa bir de doğal yağları deneyin. Hem kalıcı çözüm hem de daha besleyici ve doğal.

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İBN-İ SİNA'NIN SAÇ İÇİN ÖNERDİĞİ YAĞLAR

  • Çemen otu yağı kepeklenmeye karşı etki gösterir
  • Mersin ve kostus yağı saç tellerini kuvvetlendirir
  • Defne yağı saçkıranda kullanılır
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