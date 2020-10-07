88 ayetten oluşan Sad Suresi, ismini ilk ayetinde geçen ve huruf-ı mukattaadan olan "Sad" harfinden alır. Konusu itibarı ile müşriklerin inkarlarına ve hak ettikleri azaba değinen sure, pek çok peygamberden kıssaları örnek getirir. Surede Süleyman, Davud, İbrahim, İsmail ve İshak gibi peygamberlerin ismi geçer. Davud Peygamberin oğullarından da bahseden sure aynı zamanda tilavet secdesi gerektiren secde ayetlerinden birini barındırır. Hz. Davud'un iki çoban kardeşin arasında hakemlik yaptığı ve tefsir kaynaklarında da çok kez bahsi geçen ayetler de Sad Suresi içindedir. İşte Sad Suresi meali, Türkçe okunuşu, Sad Suresi fazileti ve sırları...

Sad Suresi Arapça Okunuşu

Sad Suresi okunuşunu incelediğinizde Kur'an-ı Kerim'de bulunan pek çok sure gibi son derece ahenkli bir yapıya sahip olduğunu görebilirsiniz. Arap alfabesini bilmeyen okuyucularımız için Sad Suresi Türkçe okunuşu yazımızda mevcuttur.

Sâd, vel kur’âni zîz zikr(zikri). Belillezîne keferû fî izzetin ve şikâk(şikâkın). Kem ehleknâ min kablihim min karnin fe nâdev ve lâte hîne menâs(menâsin). Ve acibû en câehum munzirun minhum ve kâlel kâfirûne hâzâ sâhırun kezzâb(kezzâbun). E cealel âlihete ilâhen vâhıden, inne hâzâ le şey’un ucâb(ucâbun). Ventalekal meleu minhum enimşû vasbirû alâ âlihetikum inne hâzâ le şey’un yurâd(yurâdu). Mâ semi’nâ bi hâzâ fîl milletil âhırati, in hâzâ illâhtilâk(illâhtilâkun). E unzile aleyhiz zikru min beyninâ, bel hum fî şekkin min zikrî, bel lemmâ yezûkû azâb(azâbi). Em indehum hazâinu rahmeti rabbikel azîzil vehhâb(vehhâbi). Em lehum mulkus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ, felyertekû fîl esbâb(esbâbi). Cundun mâ hunâlike mehzûmun minel ahzâb(ahzâbi). Kezzebet kablehum kavmu nûhın ve âdun ve fir’avnu zul evtâdi. Ve semûdu ve kavmu lûtın ve ashâbul eyketi, ulâikel ahzâb(ahzâbu). İn kullun illâ kezzeber rusule fe hakka ıkâbi. Ve mâ yanzuru hâulâi illâ sayhaten vâhıdeten mâ lehâ min fevâk(fevâkın). Ve kâlû rabbenâ accil lenâ kıttanâ kable yevmil hisâb(hisâbi). Isbır alâ mâ yekûlûne vezkur abdenâ dâvûde zel eydi, innehû evvâb(evvâbun). İnnâ sahharnâl cibâle meahu yusebbıhne bil aşiyyi vel işrâk(işrâkı). Vet tayra mahşûraten, kullun lehû evvâb(evvâbun). Ve şedednâ mulkehu ve âteynâhul hikmete ve faslel hıtâb(hıtâbi). Ve hel etâke nebeul hasmı, iz tesevverûl mihrâb(mihrâbe). İz dehalû alâ dâvûde fe fezia minhum kâlû lâ tehaf, hasmâni begâ ba’dunâ alâ ba’dın fahkum beynenâ bil hakkı ve lâ tuştıt vehdinâ ilâ sevâis sırât(sırâtı). İnne hâzâ ahî lehu tis’un ve tis’ûne na’ceten ve liye na’cetun vâhidetun fe kâle ekfilnîhâ ve azzenî fîl hıtâb(hıtâbi). Kâle lekad zalemeke bi suâli na’cetike ilâ niâcihî, ve inne kesîran minel huletâi le yebgî ba’duhum alâ ba’dın illâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve kalîlun mâ hum, ve zanne dâvûdu ennemâ fetennâhu festagfera rabbehu ve harra râkian ve enâb(enâbe). (SECDE ÂYETİ) Fe gafernâ lehu zâlike, ve inne lehu indenâ le zulfâ ve husne meâb(meâbin). Yâ dâvûdu innâ cealnâke halîfeten fîl ardı fahkum beynen nâsi bil hakkı ve lâ tettebiil hevâ fe yudılleke an sebîlillâhi, innellezîne yadıllûne an sebîlillâhi lehum azâbun şedîdun bi mâ nesû yevmel hisâb(hisâbi). Ve mâ halaknâs semâe vel arda ve mâ beynehumâ bâtılâ(bâtılen), zâlike zannullezîne keferû, fe veylun lillezîne keferû minen nâr(nâri). Em nec’alullezîne âmenû ve amilûs sâlihâti kel mufsidîne fîl ardı em nec’alul muttakîne kel fuccâr(fuccâri). Kitâbun enzelnâhu ileyke mubârakun li yeddebberû âyâtihî ve li yetezekkere ulûl elbâb(elbâbi). Ve vehebnâ li dâvûde suleymân(suleymâne), ni’mel abdu, innehû evvâb(evvâbun). İz urıda aleyhi bil aşiyyis sâfinâtul ciyâd(ciyâdu). Fe kâle innî ahbebtu hubbel hayri an zikri rabbî, hattâ tevârat bil hıcâb(hıcâbi). Ruddûhâ aleyye, fe tafika meshan bis sûkı vel a’nâk(a’nâkı). Ve lekad fetennâ suleymâne ve elkaynâ alâ kursiyyihî ceseden summe enâb(enâbe). Kâle rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb(vehhâbu). Fe sehharnâ lehur rîha tecrî bi emrihî ruhâen haysu esâb(esâbe). Veş şeyâtîne kulle bennâin ve gavvâsın. Ve âharîne mukarranîne fîl asfâd(asfâdi). Hâzâ atâunâ femnun ev emsik bi gayri hisâb(hisâbin). Ve inne lehu indenâ le zulfâ ve husne meâb(meâbin). Vezkur abdenâ eyyûb(eyyûbe), iz nâdâ rabbehû ennî messeniyeş şeytânu bi nusbin ve azâb(azâbin). Urkud bi riclike, hâzâ mugteselun bâridun ve şerâb(şerâbun). Ve vehebnâ lehû ehlehu ve mislehum meahum rahmeten minnâ ve zikrâ li ulîl elbâb(elbâbi). Ve huz bi yedike dıgsen fadrıb bihî ve lâ tahnes, innâ vecednâhu sâbirâ(sâbiran), ni’mel abdu, innehû evvâb(evvâbun). Vezkur ıbâdenâ ibrâhîme ve ishâka ve ya’kûbe ulîl eydî vel ebsâr(ebsâri). İnnâ ahlasnâhum bi hâlisatin zikred dâr(dâri). Ve innehum indenâ le minel mustafeynel ahyâr(ahyâri). Vezkur ismâîle velyesea ve zel kifli, ve kullun minel ahyâr(ahyâri). Hâzâ zikrun, ve inne lil muttakîne le husne meâb(meâbin). Cennâti adnin mufettehaten le humul ebvâb(ebvâbu). Muttekîne fîhâ yed’ûne fîhâ bi fâkihetin kesîratin ve şerâb(şerâbin). Ve indehum kâsırâtut tarfi etrâb(etrâbun). Hâzâ mâ tûadûne li yevmil hisâb(hisâbi). İnne hâzâ le rızkunâ mâ lehu min nefâd(nefâdin). Hâzâ, ve inne lit tâgıyne le şerre meâb(meâbin). Cehenneme, yaslevnehâ, fe bi’sel mihâd(mihâdu). Hâzâ felyezûkûhu hamîmun ve gassâk(gassâkun). Ve âharu min şeklihî ezvâc(ezvâcun). Hâzâ fevcun muktehımun meakum, lâ merhaben bihim, innehum sâlûn nâr(nâri). Kâlû bel entum, lâ merhaben bikum, entum kaddemtumûhu lenâ, fe bi’sel karâr(karâru). Kâlû rabbenâ men kaddeme lenâ hâzâ fe zidhu azâben dı’fen fîn nâr(nâri). Ve kâlû mâ lenâ lâ nerâ ricâlen kunnâ neudduhum minel eşrâr(eşrâri). Ettehaznâhum sıhriyyen em zâgat anhumul ebsâr(ebsâru). İnne zâlike le hakkun tehâsumu ehlin nâr(nâri). Kul innemâ ene munzirun ve mâ min ilâhin illâllâhul vâhıdul kahhâr(kahhâru). Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâl azîzul gaffâr(gaffâru). Kul huve nebeun azîmun. Entum anhu mu’ridûn(mu’ridûne). Mâ kâne liye min ilmin bil meleil a’lâ iz yahtesımûn(yahtesimûne). İn yûhâ ileyye illâ ennemâ ene nezîrun mubîn(mubînun). İz kâle rabbuke lil melâiketi innî hâlikun beşeren min tîn(tînin). Fe izâ sevveytuhu ve nefahtu fîhi min rûhî fe kaû lehu sâcidîn(sâcidîne). Fe secedel melâiketu kulluhum ecmaûn(ecmaûne). İllâ iblîs(iblîse), istekbere ve kâne minel kâfirîn(kâfirîne). Kâle yâ iblîsu mâ meneake en tescude limâ halaktu bi yedeyye, estekberte em kunte minel âlîn(âlîne). Kâle ene hayrun minhu, halaktenî min nârin ve halaktehu min tîn(tînin). Kâle fahruc minhâ fe inneke racîm(racîmun). Ve inne aleyke la’netî ilâ yevmid dîn(dîni). Kâle rabbi fe enzırnî ilâ yevmi yub’asûn(yub’asûne). Kâle fe inneke minel munzarîn(munzarîne). İlâ yevmil vaktil ma’lûm(ma’lûmi). Kâle fe bi izzetike le ugviyennehum ecmaîn(ecmaîne). İllâ ibâdeke minhumul muhlasîn(muhlasîne). Kâle fel hakku vel hakka ekûl(ekûlu). Le emleenne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhum ecmaîn(ecmaîne). Kul mâ es’elukum aleyhi min ecrin ve mâ ene minel mutekellifîn(mutekellifîne). İn huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne). Ve le ta’lemunne nebeehu ba’de hîn(hînin).

Sad Suresi Anlamı

Sad Suresi konusu itibarı ile son derece zengin bir suredir. Kafir ve müminlerin ahiretteki akıbetlerinden peygamber kıssalarına kadar pek çok konuya değinen sure İslam geleneğinde son derece önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Sad Suresi tefsiri; bilhassa 21 ile 24. ayetler arasındaki bölümden dolayı İslami kaynaklar tarafından çokça ihtimam görmektedir. Bu ayetlerde bahsi geçen Hz. Davud'la ilgili kıssa, Kur'an-ı Kerim'de, daha önce Tevrat'ta aktarıldığı için, kısaca anlatılmakta ve tüm detaylarına yer verilmemektedir. Nitekim ayet de bu kıssadan, o dönem Arap yarımadasında yaşayan insanların kıssayı bildiğini ortaya koyar bir biçimde bahsetmektedir. 80 ayetten oluşan surede pek çok peygamberin başından geçen olaylardan bahsedilir. Bunlara ek olarak Sad Suresi konusu itibarı ile insanlar arasındaki adalete ve salih amel işlemeye odaklanmıştır.