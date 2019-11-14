SADA Kadın Kooperatifi Paris Barış Forumu'nda

Geçtiğimiz yıl, 1’inci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100’üncü yıldönümü dolayısıyla Fransız hükümetinin başlattığı Uluslararası Barış Forumu'nun ikincisi Paris'te toplandı. Foruma, ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, AB Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula Von Der Leyen ve dünyadan 30 liderle çok sayıda hükümet temsilcisi katıldı. Paris Barış Forumu, "küresel yönetişim konuları ve çok taraflılık" üzerine gerçekleştirilen uluslararası bir etkinlik olarak dünya liderlerini, girişimcileri ve sivil toplumu bir araya getiriyor. Foruma Türkiye'den katılmaya hak kazanan tek sivil toplum projesi ise Gaziantep’te, 50 Türk, Suriyeli ve Afgan kadının bir araya gelip kurduğu SADA Kadın Kooperatifi oldu. SADA Projesi 1000'e yakın başvuru arasından ilk 100’e girerek Paris Barış Forumu'na katılmayı başardı. Projeyi destekleyen kurumların başında UN Women Türkiye ekibi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) geliyor. Avrupa Birliği, Gaziantep Belediyesi ve Japonya Büyükelçiliği de finansal destek sağlamış.

Projeyi sunmak üzere Paris Forumu'na gelen BM Kadın Birimi (UN Women) Türkiye temsilcisi Zeynep Aydemir Koyuncu, VOA Türkçe'ye projeyi anlattı. "UN Women olarak, toplumsal cinsiyete duyarlı projeler için çalışıyoruz. Her çalışma, her faaliyeti kadın, erkek, kız ve oğlan çocuklarının ihtiyaçlarını dikkate alacak biçimde ele alıyoruz. Tepeden inme bir yaklaşım değil, kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarını doğrudan iletebileceği, doğrudan katılabileceği projeleri destekliyoruz. Kadın için, kadının olmadığı hiçbir projenin başarılı olmayacağını düşünüyoruz. Kadınlarla bu projeyi buraya kadar taşımak bizim için büyük önem taşıyor" Koyuncu, 2017'nin Eylül ayından bu yana, 7 binden fazla kadın ve genç kızın SADA kadın merkezinin programlarına katıldığını da belirtiyor. Gaziantep'te 452 bin göçmen var Projeye destek veren kurumlardan Gaziantep Belediyesi de kadınların iş yaşamına katılmasını sağlayan bu projeyi önemsediklerini belirtiyor. Proje için Paris'e gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy,2011 yılından bu yana yaşanan göç dalgası sonunda, Gaziantep kentinin 452 bin Suriyeli göçmeni ağırladığını belirtiyor.

Göçten en çok kadın ve çocukların etkilendiğini dile getiren Aksoy, "Bu nedenle özellikle 2,5 yıl önce SADA Kadın Dayanışma Merkezi ile birlikte, özellikle her iki toplumun bir araya gelmesi, birbirini anlaması ve birlikte iş üretmesi konusunda ciddi bir dayanışma oldu. Bunun sonunda 3-4 aydır SADA Kadın Kooperatifi ile birlikte, artık kadınların ürettiklerini satması ve ayaklarının üzerinde durması gündeme geldi. Ürettiğini sattığı, haliyle para kazandığı zaman, hem özgüven kazanıyor, hem de kendi ekonomisine katkı sağlamış oluyor. Bu da, yarına daha güçlü bakacak kadınları oluşturuyor. Forum'da “Inclusive Economy/Kapsayıcı Ekonomi” stantları arasında yer alan SADA Projesi Türk, Suriyeli ve Afgan kadınları bir araya getirmesiyle hem sosyal uyum açısından önemli bir örnek oluşturuyor, hem de demokratik iş ve yönetişim modeli ve gelir kaynaklarına ulaşım desteği ile kadınları iş yaşamına kazandırıyor. SADA Kadın Kooperatifi Projesi kadınların birlik içinde yarattığı, ürettiği, kazandığı bir başarı hikayesi. Düne kadar evinden dışarı çıkmayan Gaziantepli kadınlar, bugün Afgan ve Suriyeli kadınlarla, Paris'e kadar uzanan bir başarı yolculuğuna imza atıyorlar.

Projede yer alan kadınlardan Zübeyde Bulut, evde oturup çocuk bakarken, her şeyin bir kursun açılmasıyla başladığını söylediği hikayesini, "Kursta eğitim gördük ve sertifika aldık. Sertifikalarımızı aldıktan sonra, kooperatif kurmaya karar verdik. Şu an 50 kadın bir aradayız. Üretiyoruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ürettikçe büyüyoruz. O kadar büyüdük ki Paris Barış Forumu'na geldik. Çocuklarıma, 'dünyam üzüm kadarken, şu anda karpuz kadar oldu' diye anlatıyorum duygularımı" sözleriyle aktarıyor. "Önyargılarımızı kırdık" Suriyeli, Afgan ve Türk kadınları yan yana gelmiş, birlikte üretmenin birlikte çalışmanın keyfini yaşıyor. Üstelik bir arada olma duygusu, bütün önyargıların da kırılmasını sağlamış. Zübeyde Bulut bu konuda da, "Benim kendi adıma önyargım çok fazlaydı, önyargılarımı yendim. Bu kurs bana çok şey kattı. Şu an pek çok Suriyeli kadın arkadaşım var. Kültürlerini öğreniyoruz. Yemeklerini yapıyoruz. Beraber yapıp, beraber yiyoruz" dedi. Kursa katılan ve SADA projesinde yer alan Nazire Öztürk de, evinde otururken, birden kendisini Paris'e kadar uzanan bir yolculuğun içinde bulacağını hayal dahi edemediğini söylüyor: