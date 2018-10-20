Sadabad Viyadüğü'nde inanılmaz olay (1)

İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA) - KAĞITHANE Sadabad Viyadüğü'nde ilerleyen araçtaki kişiye yol kenarından ateşlendiği öne sürülen silahtan çıkan kurşun isabet etti. Olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Sadabad Viyadüğü'nde Okmeydanı yönüne ilerleyen araçtaki kişiye yol kenarındaki ağaçlık alandan ateşlendiği belirtilen silahtan çıkan kurşun isabet etti. Aracın ön camından giren kurşun sürücünün yanındaki kişiyi yaraladı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis yol kenarında delil çalışması yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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