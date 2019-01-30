SADABAT VİYADÜĞÜ'NDE ZİNCİRLEME KAZA

Haber-Kamera: Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Okmeydanı TEM bağlantı yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu Sadabat Viyadüğü'nde saat 14.30 sıralarında medyana geldi. İddialara göre 34 BIR 982 plakalı aracın sürücüsü viyadük üzerinde seyir halindeyken hızını düşürdü. Arkasında seyreden araçlar da duramayarak öndeki araca çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olamazken 3 araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada araçlar 3 şeritli yolun sağ ve sol şeritlerine savrulurken trafik akışı orta şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu araçlar olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Görüntü Dökümü
----------------------
-Kaza yapan araçalrdna detay görüntü
-Kazaya karışan sürücülerden detay görüntü
-Yolda oluşan trafikten görüntü
-Trafik polislerinin kaza yapan araçları kaldırması
-2 şeridin trafiğe kapanması
-Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesi
-Genel ve yakın detaylar
İşte açığa alınan personel sayısı
Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum