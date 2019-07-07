SADAKA KUTUSUNU BÖYLE ÇALDILAR

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-

Avcılar'da bir tekel bayiine gündüz saatlerinde alışveriş için otomobil ile gelen 3 kişi, oyaladıkları işyeri sahibinin dalgınlığından yararlanarak sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi Plaj Yolu Sokak'taki tekel bayiine saat 14.30 sıralarında otomobil ile gelen 3 kişi, alışveriş için içeriye girdi. Zaman zaman aldıkları üründen vazgeçen, bir dışarı bir içeri giren şüpheliler iş yeri sahibi Şenay Sürmeli'nin dikkatini dağıttı. O sırada şüphelilerden biri kasa yanındaki içinde yaklaşık 600 TL bulunan sadaka kutusunu çaldı. Şüpheli, sadaka kutusunu otomobile bırakıp yeniden dükkana döndü. Gördükleri iş yerinin güvenlik kameralarına aldırmayan şüpheliler, küçük bir alışveriş yaptıktan sonra geldikleri otomobille kaçtı.

Şüphelilerin ayrılmasından hemen sonra sadaka kutusunun çalındığını fark eden Şenay Sürmeli’nin şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerasından aracın plakası belirledi, 10 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasında şüphelilerin işyerine gelmesi

-Güvenlik kamerasında şüphelilerin Şenay Sürmeli'yi oyalaması ve sadaka kutusunun çalınması

-Şüphelilerden biri sadaka kutusu ile dışarı çıkmak isterken birisini görünce içeri dönmesi ve kutuyu saklama çabası

-Şüpheli sadaka kutusunu otomobile bırakırken

-Şüpheliler işyerinden ayrılarak otomobile binerken

