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Sadakataşı, 30 ülkede kurban dağıtacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 13:54 | Son Güncelleme

Sadakataşı, 30 ülkede kurban dağıtacak

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, 30 ülkede 15 bin hisse kurban keserek 500 binden fazla kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu sene "Kurbanın Sırrı Paylaşmakta Saklı" çağrısıyla kurban organizasyonu Türkiye ile birlikte 4 kıtadaki 30 ülkede gerçekleştirilecek.

Dernek 4 bölgeye ayırdığı kurban organizasyonunda, kurban hisse bedelini Afrika ve Asya ülkelerinin bulunduğu birinci bölge için 500 lira, Türkiye, Yemen ve Uzak Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölge için 800 lira, Balkanlar ve Orta Doğu'nun olduğu üçüncü bölge için bin 250 lira, Filistin ve KKTC'nin olduğu dördüncü bölge için 2 bin lira olarak belirledi.

Vekalet yoluyla kurbanlarını Sadakataşı'na bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.

Dernek geçen yıl "Kurban Yaşatır" çağrısıyla 3 kıtada 28 ülkede 8 bin 664 hisse kurbanı yaklaşık 300 bin kişiye ulaştırmıştı.

Yardımseverler, kurban hisse bağışını Sadakataşı Derneği genel merkezine elden veya "www.sadakatasi.org.tr" sayfasında bulunan banka hesapları ve posta çeki hesapları üzerinden online yapabilecek.

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