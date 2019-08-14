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Sadakataşı Derneği, 600 bin ihtiyaç sahibine bayram yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Dernek, Kurban Bayramı dolayısıyla 30 ülkede yarım milyondan fazla kişiye kurban eti ulaştırdı - Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal: - "Derneğe geçen yıla oranla yüzde 50 artışla bu yıl 13 bin 300 hisse bağışlandı. Dernek tarihinin hisse bağış rekoru kırıldı"

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Sadakataşı Derneği, Kurban Bayramı'nda 30 ülkede 13 bin 300 hisse kurban keserek dağıttığı etlerle yaklaşık 600 bin ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü.

Dernek, "Kurbanın sırrı paylaşmakta saklı" sloganıyla Türkiye dahil 30 ülkede ihtiyaç sahiplerine bayram sevinci yaşattı.

Asya, Afrika, Orta Doğu ve Kafkaslar'da yüzlerce gönüllüsü ve partner kuruluşların desteğiyle kurban faaliyeti yürüten dernek, vekalet aldığı kurbanlıkların kesimini tamamladı.

Dernek gönüllüleri, Türkiye'nin yanı sıra Abhazya, Afganistan, Arnavutluk, Bangladeş, Bulgaristan, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Filistin (Gazze ve Kudüs), Filipinler (Moro), Hindistan, Irak, Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Lübnan, Mali, Makedonya, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Nijer, Suriye, Sri Lanka,Somali, Tanzanya, Venezuela, Vietnam ve Yemen'de kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Dört kıtada yüz binlerce insan dağıtılan kurban etleriyle bayram sofrası kurabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Kurban Bayramı'nda İslam coğrafyasında ümmet şuuruyla hareket eden derneğin yardım gönüllüleri, bölge halklarına ve çocuklara etin yanı sıra giysi, oyuncak, şeker, çikolata, bisküvi, gofret ve balon gibi çeşitli hediyeler dağıttı.

- Dernek hisse rekoru kırdı

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda 30 ülkede 100'ü aşkın bölgede 150 kişilik ekiple çalışma yaptıklarını söyledi.

Derneğe geçen yıla oranla yüzde 50 artışla bu yıl 13 bin 300 hisse bağışlandığına vurgu yapan Özdal, kurban etlerinden yaklaşık 150 bin ailenin faydalandığını aktardı.

Dernek tarihinin hisse bağış rekorunun kırıldığını dile getiren Özdal, şöyle konuştu:

"Bugüne kadarki en yüksek bağış sayısına ulaşmış olduk. Sadakataşı Derneği'ne güvenerek kurbanlarını bağışlayan tüm hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz. Her bir kurbanı kendi kurbanımız hassasiyetiyle, emanet olmasının verdiği titizlikle ve tabii ibadet olduğu inancıyla değerlendirip, Rabbimizin rızası ve kabulünü umarak bu kampanyayı sürdürmeye çalıştık."

Özdal, bayramların, sevinçlerin ve hüzünlerin paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, dostluk ve kardeşliğin güçlendiği en önemli günlerden olduğunu kaydetti.

Dünyada savaşların, krizlerin, göçün, kuraklığın, açlığın ve yoksulluğun çoğunlukla Müslüman bölgelerde yaşandığına dikkati çeken Özdal, İslam coğrafyasının içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmasını temenni etti.

Öte yandan, derneğe en fazla bağışın Burkina Faso (2 bin 114), Çad (2 bin 100) ve Tanzanya (bin 540) için yapıldığı kaydedildi.

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