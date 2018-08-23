Sadakataşı Derneği Arakanlı Müslümanlara bayram yaşattı

Kurban kesiminin ardından bölünerek poşetlere konulan etler, kampta kalanlara dağıtıldı. Bir kısım et ise vatandaşların kaldığı evlere götürüldü.

Daha sonra iki kampta dağıtılmak üzere 259 kişiden vekalet alınarak hisselere ayrılan 37 büyükbaş kurban, İslami usullere uygun kesildi. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen kurban faaliyetinde Belçika Human Smile Kurumu'nun vekalet verdiği kurbanların da kesimi yapıldı.

Türkiye'den bir gün sonra bayramın kutlandığı kampta, Arakanlı Müslümanlarla bayram namazı kılan dernek gönüllüleri, daha sonra kampta kalanlarla bayramlaştı. Cemaat, mescit çıkışında dernek gönüllüleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dernek, Myanmar ordusunun saldırıları ve katliamları sonucu ülkelerini terk ederek Bangladeş'in Cox's Bazar kentine yerleşen Arakanlı Müslümanların bulunduğu kamplarda yaşayanlara bayram sevinci yaşattı.

Bayramda evlerine ulaşan etle yüzü gülen Arakanlı Müslümanlar, sevinçlerini dernek gönüllülerine sarılarak gösterdi. Dernek gönüllülerine yakın ilgi gösteren ve Türkiye'nin desteğini her fırsatta derinden hissettiklerini dile getiren Arakanlı Müslümanlar, Türkiye'ye bayramda kendilerini unutmadıkları için teşekkür etti.

Faaliyet boyunca ayrıca kampta kalan çocuklara ay-yıldız ve dernek logosunun basılı olduğu balonlar dağıtıldı.

Bu arada, bazı kadınların sabahın ilk ışıklarıyla bayram temizliği yaptığı, bazılarının ise çocuklarının yüzüne bayram dolayısıyla farklı şekiller çizdiği görüldü.

