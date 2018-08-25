Sadakataşı Derneği, Cox's Bazar'da 2 eğitim merkezi açtı

COX'S BAZAR (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Sadakataşı Derneği, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakanlı sığınmacıların yaşam mücadelesi verdiği kampta, çocukların yararlanacağı 2 eğitim merkezini hizmete açtı.
Türkiye'deki insani yardım kuruluşları, Myanmar ordusunun saldırıları dolayısıyla yurtlarını terk eden Arakanlılara yardım elini her fırsatta uzatmaya devam ediyor.
Sadakataşı Derneği de Arakanlıların yerleştiği Cox's Bazar'daki kampta, yetmişer öğrenci kapasiteli 2 eğitim merkezi inşa etti.
Balukhali 5. Kampı'nda kalan Arakanlı Müslümanlarla bir süre sohbet eden ve sorunlarını dinleyen dernek gönüllüleri, daha sonra bağışçıların desteğiyle yaptırılan Musab Bin Ümeyr ve İkra eğitim merkezlerinin açılış kurdelesini kesti.
Açılışın ardından çocuklar, Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu, tekbir getirdi. Çocuklar, kendilerine verilen desteğe teşekkür etmek ve sevgilerini dile getirmek için hep bir ağızdan "Türkiye" diye bağırdı.
Arakanlılar, iki bölgede hizmete açılan eğitim merkezlerinin bölgede tek olduğunu ifade etti.
Dernek gönüllüleri ise Arakanlı çocukların yaşanılanlardan dolayı eğitimden uzak kaldığını, Rohingyalı Müslüman neslin eğitimli yetişmesi için böyle bir çalışmaya imza atıldığını kaydetti.
Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Bilal Şener ise yaptığı açıklamada, eğitim merkezinin inşası ve faaliyete girme sürecine derneğin kadın gönüllülerinin büyük emek harcadığını vurguladı. Şener, Arakanlı Müslümanların çocuklarını düşünerek çalışmaya katkı sağlayan Türkiye'deki bağışçılara ve hayırseverlere teşekkür ederek, açılışı yapılan eğitim merkezlerinin hayırlı olmasını diledi.
Yaklaşık bir yılda tamamlanan eğitim merkezinde, kampta kalan çocuklara Burma, İngilizce ve Arapça ile matematik dersleri verilecek. Çocuklar burada aynı zamanda Kur'an-ı Kerim eğitimi de alacak. Günde 6 saat eğitim alacak çocukların yemek ihtiyacı merkezin yanında oluşturulan bambu mutfaktan karşılanacak. Çocuklar ders molalarını yine merkez çevresindeki oyun alanlarında değerlendirebilecek.
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