Sadakataşı Derneği, Cox's Bazar'da 2 eğitim merkezi açtı

COX'S BAZAR (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Sadakataşı Derneği, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakanlı sığınmacıların yaşam mücadelesi verdiği kampta, çocukların yararlanacağı 2 eğitim merkezini hizmete açtı.

Türkiye'deki insani yardım kuruluşları, Myanmar ordusunun saldırıları dolayısıyla yurtlarını terk eden Arakanlılara yardım elini her fırsatta uzatmaya devam ediyor.

Sadakataşı Derneği de Arakanlıların yerleştiği Cox's Bazar'daki kampta, yetmişer öğrenci kapasiteli 2 eğitim merkezi inşa etti.

Balukhali 5. Kampı'nda kalan Arakanlı Müslümanlarla bir süre sohbet eden ve sorunlarını dinleyen dernek gönüllüleri, daha sonra bağışçıların desteğiyle yaptırılan Musab Bin Ümeyr ve İkra eğitim merkezlerinin açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından çocuklar, Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu, tekbir getirdi. Çocuklar, kendilerine verilen desteğe teşekkür etmek ve sevgilerini dile getirmek için hep bir ağızdan "Türkiye" diye bağırdı.

Arakanlılar, iki bölgede hizmete açılan eğitim merkezlerinin bölgede tek olduğunu ifade etti.