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Sadakataşı Derneği, İdlib için acil yardım kampanyası başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 16:46 | Son Güncelleme

Sadakataşı Derneği, İdlib için acil yardım kampanyası başlattı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, İdlib için acil yardım kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamada, Suriye rejimi ve Rusya'nın saldırı başlattığı İdlib'de yaklaşık 3 milyon sivil vatandaşın katliamla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Milyonlarca kişinin göç etmek zorunda kalabileceğinin vurgulandığı açıklamada, insanların gıda, barınma ve hijyen sorunu yaşayabileceği bildirildi.

Açıklamada, Sadakataşı Derneği tarafından İdlib için acil yardım kampanyası başlatıldığı duyurulurken, hayırseverler, kampanyaya katkı sağlamaya davet edildi.

"Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası şimdiye kadar 500 binden fazla kişi hayatını kaybederken 2 milyon kişi sakat kaldı, milyonlarca Suriyeli evlerini terk etti. İdlib operasyonu ile bu sayının artmasından korkuluyor." denilen açıklama, "Günlük gıda ihtiyacını bile karşılamakta güçlük çeken Suriyeli ihtiyaç sahibi aileler için başta hijyen, gıda, un ve çadır olmak üzere temel yaşam malzemeleri öncelikli yardımlar gerçekleştirilecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, şunları kaydetti:

"7 yıldır iç savaşın yaşandığı Suriye'de defalarca kez insanlık dramına şahit olduk. Şimdi de İdlib'de yaşayan 3 milyon sivil katliamla karşı karşıya kalmış durumda. Bölgede yaşanabilecek drama duyarlılığımızı arttırmak ve oradaki kardeşlerimizin bulundukları durumdan kurtarmak için hayırsever vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi yardım etmeye davet ediyoruz."

Destek olmak isteyen hayırseverlerin, derneğin hesap numaralarının yanı sıra, GSM operatörlerinden "SURİYE" yazıp 2989'a SMS göndererek 5 TL destekte bulunabileceği kaydedildi.

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acil yardım kampanyası İdlib Sadakataşı Derneği Suriye

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