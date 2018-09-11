İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, İdlib için acil yardım kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamada, Suriye rejimi ve Rusya'nın saldırı başlattığı İdlib'de yaklaşık 3 milyon sivil vatandaşın katliamla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Milyonlarca kişinin göç etmek zorunda kalabileceğinin vurgulandığı açıklamada, insanların gıda, barınma ve hijyen sorunu yaşayabileceği bildirildi.

Açıklamada, Sadakataşı Derneği tarafından İdlib için acil yardım kampanyası başlatıldığı duyurulurken, hayırseverler, kampanyaya katkı sağlamaya davet edildi.

"Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası şimdiye kadar 500 binden fazla kişi hayatını kaybederken 2 milyon kişi sakat kaldı, milyonlarca Suriyeli evlerini terk etti. İdlib operasyonu ile bu sayının artmasından korkuluyor." denilen açıklama, "Günlük gıda ihtiyacını bile karşılamakta güçlük çeken Suriyeli ihtiyaç sahibi aileler için başta hijyen, gıda, un ve çadır olmak üzere temel yaşam malzemeleri öncelikli yardımlar gerçekleştirilecek." ifadesine yer verildi.