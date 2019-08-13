Sadakataşı Derneği, Moro Müslümanlarına bayram yaşattı

İlk gün 140 hisse kurbanı Barira ve Parang bölgelerinde dağıtan Sadakataşı Derneği gönüllüleri, ikinci gün İsulan bölgesinde 70, üçüncü günün sabahında ise bir yetimhanede 112 hisse kurban kesti.

Özerklik sonrası ilk Kurban Bayramı'nı kutlayan Moro Müslümanları ile bayramlaşan dernek gönüllüleri, Türkiye'den vekalet yoluyla bağışlanan kurbanlıkları İslami usullere uygun kestirdi. Eşit şekilde paylaştırılarak poşetlere konulan etler, ihtiyaç sahiplerine verildi. Dernek gönüllüleri, çocuklara da şeker, gofret ve balon dağıttı.

Kurban Bayramı vesilesiyle evlerine et götüren ve kurban sofrası kuran Moro Müslümanları, Türkiye'ye sevgilerini sunarken, kendilerini düşünerek kurban bağışında bulunan Türk halkının bayramını kutladı.

Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kantarcı, AA muhabirine, dernek olarak her sene olduğu gibi bu yılda dünyanın birçok ülkesinde ihtiyaç sahibi mazlum insana yardım etmek üzere yollara düştüklerini belirtti.

Türkiye'den bağışçıların 322 hisse kurbanını Bangsamoro'da kestiklerini ve kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını anlatan Kantarcı, "Bağışçılarımızın kurbanlarını Allah kabul etsin." dedi.

Moro Müslümanlarının onlarca sene bağımsızlık mücadelesi verdiğine işaret eden Kantarcı, "Biz her zaman onların yanlarında olduk, inşallah bundan sonra da onların yanlarında olacağız." ifadesini kullandı.

Kantarcı, İslam coğrafyasındaki tüm Müslümanların bayramlarını tebrik etti.

