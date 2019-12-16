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Sadakataşı Derneği Sri Lankalı balıkçılara tekne yardımı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 14:15 | Son Güncelleme

Sadakataşı Derneği Sri Lankalı balıkçılara tekne yardımı yaptı

Sadakataşı Derneği Sri Lankalı balıkçılara tekne yardımı yaptı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, Sri Lanka'nın Mutur bölgesinde yoksul bölge halkının yaşamlarını idame ettirebilmeleri için 30 adet balıkçı teknesi ve balıkçılık malzemesi dağıttı.

Sadakataşı Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ada ülkesi olan Sri Lanka'da halkın geçimini sağlaması için önemli bir kaynak olan balıkçılığa yönelik yardımlar yapıldı. Gelir Temini Projesi kapsamında Sri Lanka'da bulunan Sadakataşı ekipleri, ülke şartlarına uygun olarak tasarlanan 30 adet balıkçı teknesi ve balıkçılık malzemesini bölge halkına ulaştırıldı.

Bölgede zorlu şartlar altında yaşayan aileler bu proje ile birlikte ev ekonomisine katkıda bulunabileceği ifade edildi. Dağıtımı yapılan tekneler ile birlikte Sri Lankalılar günde yaklaşık 25 kilogram balık tutarak 30 dolar civarı gelir elde edebilecek.

Dağıtımlar için bölgede bulunan Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cihad Terzioğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünyanın dört bir yanında yaşamlarını sürdüren yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlara dernek olarak düzenli insani yardım ulaştırıyoruz. Bu yardımların yanı sıra insanlara mesleki eğitim vererek düzenli gelir sağlamaları amacıyla 'Gelir Temini Projesi'ni hayata geçirdik. Birçok coğrafyada farklı mesleki alanlarda yaptığımız projeyle birlikte önceden belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahiplerine geçimlerini sağlamaları için gerekli ürünleri teslim ediyoruz. Projemiz, önümüzdeki süreçte birçok ülkede devam edecek."

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Anahtar Kelimeler:
Sadakataşı Derneği Sri Lanka

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