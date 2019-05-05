Sadakataşı Derneği ve Fetih-Der'den Lübnan'a ramazan yardımı

Sadakataşı Derneği ve Fetih-Der, Lübnan'ın Trablusşam kentinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ile Lübnan'a gelen gönüllüler, Türk hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen gıdaları, Trablusşam'daki Bab Tebbane mahallesinde yaşayan ihtiyaç sahibi Lübnanlılara, Türkmenlere ve Suriye ile Filistinli mültecilere dağıttı.

Trablusşam Belediye Meclisi Üyesi Ahmed Bedvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk hayırseverlere müteşekkir olduklarını söyledi.

Bab Tebbane mahallesinin Lübnan'daki en yoksul bölge olduğuna dikkati çeken Bedvi, buradaki her yoksulun Türk yardımlarından istifade ettiğini dile getirdi.

Sadakataşı Derneği ve Fetih-Der yetkilileri bugün de ülkenin Beka vilayetine bağlı Arsal beldesindeki Suriyelileri ziyaret edecek.

Arsal beldesi, derme çatma çadırlarda kalan 60 bini aşkın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

