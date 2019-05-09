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Sadakataşı Derneği Yemen'de ramazan yardımlarını sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 23:30 | Son Güncelleme

Sadakataşı Derneği, Marib ilindeki kamplarda yaşayan sığınmacılara 4 bin 200 kişilik gıda, 300 aileye sebze ve meyve, 7 bin 600 ekmek ve 30 tanker su ile 500 çocuk kıyafeti dağıttı

MARİB (AA) – Sadakataşı Derneği, Yemen'de çatışmalardan kaçarak Marib ilindeki kamplara sığınan ailelere gıda, kıyafet ve su yardımında bulunmaya devam ediyor.

AA muhabirine konuşan Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Doğan, Yemen'deki iç savaş ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk ederek ülkenin orta kesiminde bulunan Marib ilindeki kamplarda yaşayan sığınmacılara 4 bin 200 kişilik gıda, 300 aileye sebze ve meyve, 7 bin 600 ekmek ve 30 tanker su dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ramazan yardımları kapsamında 500 çocuğa kıyafet dağıttıklarını, bin kişiye de iftar verdiklerini aktaran Doğan, "Yemen'deki sığınmacıların yaşam koşulları çok zor. Şehrin etrafında kurulan derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veren Yemenli kardeşlerimiz insani yardıma muhtaç durumda." dedi.

Kampların hastanelere uzak olması ve maddi durumlarının el vermemesi nedeniyle insanların ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Doğan, "Kamplardaki sağlık sorunlarının çözümüne bir nebze olsun katkı sunabilmek adına Sadakataşı Derneği olarak bir mobil klinik işletiyoruz. Klinikte 2 doktor ve dört sağlık görevlisiyle çoğunluğu çocuk olmak üzere günlük ortalama yüz kadar hastaya hizmet veriyoruz." diye konuştu

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Anahtar Kelimeler:
Marib Sadakataşı Denneği Yemen

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