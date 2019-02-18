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Sadakataşı Derneğinden çocukları ısıtan yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 17:22 | Son Güncelleme

Sadakataşı Derneği, "Baştan ayağa kış yardımı" çağrısıyla sürdürdüğü faaliyetler kapsamında Muş'ta çocuklara mont, ayakkabı, atkı ve bere dağıttı - Sadakataşı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal: - "Yollar karlı, tek gayemiz buradaki kardeşlerimizin gönüllerini ısıtmak. Onlara dokunabilmek adına buradayız. İnşallah çocuklarımız da mutlu olmuştur" - Derneğin gönüllü üyesi İsmail Atalay: - "Kardeşlerimizi kucaklayabilmek, onlarla iç içe olabilmek için bu kar kış cefayı çekip buraya kadar geldik. Buradaki kardeşlerimin mutluluğunu paylaşmak, onların mutluluğuna ortak olmak beni çok sevindirdi"

Sadakataşı Derneği, Muş'ta "Baştan ayağa kış yardımı" kampanyası kapsamında çocuklara mont, ayakkabı, atkı ve bere yardımında bulundu.

Dernek üyeleri beraberinde getirdikleri giyim malzemelerini, Hasköy ilçesine 18 kilometre mesafedeki Koğuktaş köyünde eğitimlerini sürdüren 55 öğrenciye dağıttı.

Çocukların mutluluğuna ortak olan dernek üyeleri, onlarla okul bahçesinde kar topu oynadı.

Sadakataşı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, yaptığı açıklamada, derneğin ulusal bir yardım kuruluşu olduğunu ve 30 ülkede faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Şimdiki duraklarının Koğuktaş köyü olduğunu ifade eden Hasbal, şunları söyledi:

"Burada 55 öğrenciye dernek olarak hazırladığımız mont, bot, bere ve eldivenleri dağıttık. Bu kış da çocukların ayaklarını ısıtmak için buradayız. Yardımseverlere teşekkür ederim. Burada soğuk hava var. Biz de zor şartlarda geldik. Çocuklarımızla mangala ve kar topu oynadık. Muş'a gelirken, yollar karlı, tek gayemiz buradaki kardeşlerimizin gönüllerini ısıtmak. Onlara dokunabilmek adına buradayız. İnşallah çocuklarımız da mutlu olmuştur."

- "Bu kar kış cefayı çekip buraya kadar geldik"

Derneğin gönüllü üyesi İsmail Atalay da çocukların gönlüne, kalbine dokunabilmek için İstanbul'dan geldiklerini dile getirdi.

"Kardeşlerimizi kucaklayabilmek, onlarla iç içe olabilmek için bu kar kış cefayı çekip buraya kadar geldik." diyen Atalay, "Buradaki kardeşlerimin mutluluğunu paylaşmak, onların mutluluğuna ortak olmak beni çok sevindirdi. Mutluluk kalpten kalbe geçer." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Fatma Şengel de kendilerine dağıtılan malzemelerden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

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Hasköy Koğuktaş köyü muş Sadakataşı Derneği

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