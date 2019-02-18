Sadakataşı Derneğinden çocukları ısıtan yardım

"Burada 55 öğrenciye dernek olarak hazırladığımız mont, bot, bere ve eldivenleri dağıttık. Bu kış da çocukların ayaklarını ısıtmak için buradayız. Yardımseverlere teşekkür ederim. Burada soğuk hava var. Biz de zor şartlarda geldik. Çocuklarımızla mangala ve kar topu oynadık. Muş'a gelirken, yollar karlı, tek gayemiz buradaki kardeşlerimizin gönüllerini ısıtmak. Onlara dokunabilmek adına buradayız. İnşallah çocuklarımız da mutlu olmuştur."

Şimdiki duraklarının Koğuktaş köyü olduğunu ifade eden Hasbal, şunları söyledi:

Sadakataşı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, yaptığı açıklamada, derneğin ulusal bir yardım kuruluşu olduğunu ve 30 ülkede faaliyet yürüttüğünü belirtti.

- "Bu kar kış cefayı çekip buraya kadar geldik"

Derneğin gönüllü üyesi İsmail Atalay da çocukların gönlüne, kalbine dokunabilmek için İstanbul'dan geldiklerini dile getirdi.

"Kardeşlerimizi kucaklayabilmek, onlarla iç içe olabilmek için bu kar kış cefayı çekip buraya kadar geldik." diyen Atalay, "Buradaki kardeşlerimin mutluluğunu paylaşmak, onların mutluluğuna ortak olmak beni çok sevindirdi. Mutluluk kalpten kalbe geçer." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Fatma Şengel de kendilerine dağıtılan malzemelerden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

