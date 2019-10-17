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Sadakataşı Derneği'nden İdlib'e acil yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:31 | Son Güncelleme

İdlib'in merkezi ve kırsal bölgelerinde, Sadakataşı acil yardım ekibi tarafından 8 bin 500 litre süt, 3 bin 400 paket bebek bisküvisi, 250 bin ekmek ve 500 çocuğa kışlık kıyafet dağıtımı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, İdlib'in merkez ve kırsal bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahipleri için gıda, ekmek ve kışlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, yüz binlerce kişinin temel yaşam malzemeleri ve gıda bulmakta zorlandığı İdlib'in merkezi ve kırsal bölgelerinde Sadakataşı acil yardım ekibi tarafından 8 bin 500 litre süt, 3 bin 400 paket bebek bisküvisi, 250 bin ekmek ve 500 çocuğa kışlık kıyafet dağıtımı yapıldığı aktarıldı.

Yardımlardan yaklaşık 5 bin ailenin yararlandığı belirtilen açıklamada, yaşamlarını idame ettirmekte güçlük çeken İdlibli ihtiyaç sahibi aileler için başta gıda, ekmek ve kıyafet olmak üzere temel yaşam malzemeleri dağıtımının devam edeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, "7 yıldır iç savaşın yaşandığı Suriye'de defalarca kez insanlık dramına şahit olduk. İdlib'de yaşanan drama duyarlılığımızı arttırmak ve oradaki kardeşlerimizin bulundukları durumdan kurtarmak için hayırsever vatandaşlarımız desteğiyle bölgeye acil yardım ulaştırdık. Bölgeye yardım ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib insani yardım Sadakataşı Derneği yardım

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