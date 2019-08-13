Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki mültecilere kurban yardımı

Sadakataşı Derneği, Lübnan'daki Filistinli ve Suriyeli yüzlerce mülteci aileye kurban eti dağıttı.

Derneğin gönüllülerinden Yusuf Armağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk bağışçıların vekalet verdiği kurbanları Lübnan'da sürgün hayatı yaşayan yüzlerce Filistinli ve Suriyeli mülteciye ulaştırdıklarını belirtti.

Sadakataşı Derneği olarak bu yıl vekaletlerini aldıkları 13 bin hisse kurbanı dünyanın 30 farklı ülkesindeki 500 binden fazla yoksula ulaştıracaklarını dile getiren Armağan, bu kapsamda Lübnan'da kestikleri yaklaşık 100 hisse kurban etiyle Filistin ve Suriyeli mültecileri sevindirdiklerini söyledi.

Armağan bayramın birinci günü başkent Beyrut'un güneyindeki Ketermaya bölgesinde kestikleri kurbanları 350'ye yakın mülteci aileye dağıttıkları aktardı.

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise başkentin yanı sıra Beka bölgesindeki Filistin ve Suriyelilerin kaldığı mülteci kamplarında 300'ü aşkın aileye yardımda bulunduklarını kaydeden Armağan, Lübnan'ın nüfusuna oranla en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu bu nedenle buradaki yardım faaliyetlerine önem verdiklerini ifade etti.

