HABER

Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki mültecilere kurban yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 13:39 | Son Güncelleme

Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki mültecilere kurban yardımı

Sadakataşı Derneği, Lübnan'daki Filistinli ve Suriyeli yüzlerce mülteci aileye kurban eti dağıttı.

Derneğin gönüllülerinden Yusuf Armağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk bağışçıların vekalet verdiği kurbanları Lübnan'da sürgün hayatı yaşayan yüzlerce Filistinli ve Suriyeli mülteciye ulaştırdıklarını belirtti.

Sadakataşı Derneği olarak bu yıl vekaletlerini aldıkları 13 bin hisse kurbanı dünyanın 30 farklı ülkesindeki 500 binden fazla yoksula ulaştıracaklarını dile getiren Armağan, bu kapsamda Lübnan'da kestikleri yaklaşık 100 hisse kurban etiyle Filistin ve Suriyeli mültecileri sevindirdiklerini söyledi.

Armağan bayramın birinci günü başkent Beyrut'un güneyindeki Ketermaya bölgesinde kestikleri kurbanları 350'ye yakın mülteci aileye dağıttıkları aktardı.

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise başkentin yanı sıra Beka bölgesindeki Filistin ve Suriyelilerin kaldığı mülteci kamplarında 300'ü aşkın aileye yardımda bulunduklarını kaydeden Armağan, Lübnan'ın nüfusuna oranla en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu bu nedenle buradaki yardım faaliyetlerine önem verdiklerini ifade etti.

Osmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyorOsmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyor
Binali Yıldırım: "Bu yaralar tamamen sarılacak”Binali Yıldırım: "Bu yaralar tamamen sarılacak”
Afyonkarahisar’da Zafer Meydanı sanatın yeni adresi oluyorAfyonkarahisar’da Zafer Meydanı sanatın yeni adresi oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban Lübnan Sadakataşı Derneği

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

İlçeye girişler kapatıldı

İlçeye girişler kapatıldı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da denize giriş yasaklandı!

Flaş! Denize girişler yasaklandı

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge için geri sayım başladı

Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası hareketlilik

Kütahya'daki yangın 16 saatte kontrol altına alındı

Kontrol altına alınması 16 saat sürdü

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.