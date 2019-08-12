KAAN BOZDOĞAN - Sadakataşı Derneği, Filipinler'deki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde kesilen kurbanlıkların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Sadakataşı Derneği gönüllüleri, 4 kıtada yoksul ve mazlum ile afet ve savaş mağduru insanlara kurban eti ulaştırmak için 30 ülkede faaliyet yürütüyor. Bu kapsamda, bir grup gönüllü Moro Müslümanlarının yarım asrı aşkın sürdürdüğü özgürlük mücadelesi sonucunda özerklik elde edilen Bangsamoro Özerk Bölgesi'ne geldi.

Bayramın ilk günü bayram namazının ardından bölge halkıyla bayramlaşan dernek gönüllüleri, yakın ilgi gösterdikleri çocuklara balon ve gofret dağıttı.

Gönüllüler daha Türkiye'deki 140 bağışçıdan vekaleti alınan 20 büyükbaş kurbanı Barira ve Parang bölgelerinde İslami usullere uygun kestirdi. Kurbanlık etleri bölgede eşit şekilde pay eden dernek gönüllüleri, hisseleri poşetlere koyarak ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Türkiye'den 182 bağışçının vekaleti ile alınan 26 büyükbaş kurbanlık da bayramın ikinci ve üçüncü günü kesilecek.

Toplamda 322 hisse ile 46 büyükbaş kurbanlık kesilirken, kurban etlerinden yaklaşık 3 bin 500 kişinin faydalanacağı bildirildi.

Sadakataşı Derneğinin aracılığı, bağışçıların da desteği ile bayramda "kurban sofrası" kurabilecek olmanın sevincini yaşayan Bangsamorolular, Türkiye'nin ve Türk STK'ların desteğini her fırsatta hissettiklerini dile getirdi.

