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Sadakataşı Derneğinden Suriyeli yetimlere kışlık yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 12:03 | Son Güncelleme

Sadakataşı Derneğinden Suriyeli yetimlere kışlık yardım

İDLİB (AA) - Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib ilindeki yetimhanelere ve yetim ailelerine bin 370 soba ve 100 ton yakacak dağıttı.

Sadakataşı Derneği Genel Sekreteri Fatih Bolcan AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla birlikte kışlık yardım faaliyetlerini artırdıklarını söyledi.

Bolcan, özellikle Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle babalarını kaybeden çocuklara yardım ulaştırdıklarını ifade ederek, "İdlib'deki yetimlere bin 370 soba ve 100 ton yakacak ulaştırdık." dedi.

Çocuklara çeşitli hediyeler de verdiklerini belirten Bolcan, kış boyunca gıda, kıyafet, battaniye gibi yardımlara devam edeceklerini aktardı.

Son günlerde İdlib'de şiddetli yağışların kamplarda birçok soruna neden olduğuna değinen Bolcan, bazı çadırların kullanılamaz hale geldiğini, acil olarak ev eşyalarına, çadıra ve yakacağa ihtiyaç olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakataşı Derneği yardım

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