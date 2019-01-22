Sadakataşı Derneği'nden Yemen'e yardım

MARİB (AA) - Sadakataşı Derneği, Yemen'in Marib kentinde iç savaş sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan göçmenlere gıda, su, ekmek ve hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği Projeler Koodinatörü Orhan Hasan AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak yürüttükleri acil yardım çalışmaları kapsamında Marib kentindeki er-Ravda, en-Nesim ve el-Mil mülteci kamplarında yaşayan 3 bin 200 aileye un, şeker, pirinç, yağ, konserve ve süt tozundan oluşan gıda kolisi dağıttıklarını belirtti.

Hasan ayrıca, 600 hisse adak ve akika eti, 520 tanker içme suyu, 1100 aileye hijyen kolisi, 135 bin kişiye ise ekmek dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

- Kamplara mobil klinik

Hasan, ülkede hijyen ürünleri temininde yaşanan zorluklar ve çöken altyapı sistemi nedeniyle salgın hastalıkların baş gösterdiğini, yaşanan bombardımanlar sebebiyle de birçok hastanenin ya yıkılmış durumda ya da elektrik ve su ihtiyacından dolayı tam kapasite hizmet veremez duruma geldiğini söyledi.

Sadakataşı derneği olarak sağlık alanındaki eksiklerin kapatılmasına destek olmak amacıyla Marib ve Taiz illerinde bulunan kamplarda yaşayan ve sağlık hizmetinden mahrum durumdaki Yemenliler için gezici bir mobil klinikle sağlık hizmeti verdiklerini aktardı.