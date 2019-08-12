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Sadakataşı, Kırgız yoksulların yüzünü güldürmeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:56 | Son Güncelleme

Dernek ekipleri, Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'in köylerinde Türkiye'deki hayırseverlerin bağışlarını yoksul Kırgızlara dağıtarak onlara çifte bayram sevinci yaşatıyor

BİŞKEK (AA) - Sadakataşı Derneği, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurban bayramının ikinci gününde de yoksulları sevindiriyor.

"Kurbanın Sırrı Paylaşmakta Saklı" çağrısı ile bu sene kurban organizasyonu gerçekleştiren Sadakataşı Derneği, Türkiye ile birlikte 30 ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtarak bayram sevinçlere ortak oluyor.

Bölgelere ulaşan Sadakataşı kurban ekipleri 30 ülkede, bayramın mutluluğunu en fazla yaşayacak olan çocukları unutmayarak onlara bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye veriyor.

Dernek ekipleri, Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'in köylerinde Türkiye'deki hayırseverlerin bağışlarını yoksul Kırgızlara dağıtarak onlara çifte bayram sevinci yaşatıyor.

Bayramın ilk günü Canicer köyü civarında kurban dağıtan derneğin gönüllüleri, bugün ise bağışlanan etleri Başkent'in kuzeyindeki Akcar köyündeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren ihtiyaç sahibi yaşlı bir köylü, ellerini açarak, “Bize kurban eti bağışlayanlara Allah uzun ömür versin, sağlık versin, çocuklarından hürmet görsünler. Bize saygı ve sevgi gösterdiniz, Allah da sizi sevsin. Bu yardımı ulaştıran sizlere de çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde dua etti.

Öte yandan, dernek gönüllüleri kurbanın yanı sıra çocuklara hediyeler verdi.

- 13 bin hisse kurban

Kurban organizasyonu kapsamında Türkiye ile birlikte 30 ülkede kurban kesim ve dağıtım çalışmaları gerçekleştirecek Sadakataşı Derneği, 13 binin üzerinde kurban bağışı alarak 500 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. Hayırseverler istedikleri ülkeyi seçerek kurban bağışında bulunabiliyor.

Kurban vekaletleri, bugün 23.59'a kadar dernek genel merkezinde elden ya da online havale yoluyla alınacak.

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