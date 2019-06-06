Sadakataşı'ndan Arakanlılar için ''Gelir Temini Projesi''

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, Bangladeş’te bulunan mülteci kamplarında gerçekleştirdiği ''Gelir Temini Projesi'' ile Arakanlıların yaşamlarını idame ettirebilmelerine destek oluyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, mülteci kamplarında yaşamlarını sürdüren Arakanlılara düzenli olarak ulaştırılan insani yardımla birlikte iş olanağı ve ekonomik getiri sağlayan ''Gelir Temini Projesi" de uygulanıyor.

Bu kapsamda dernek, Cox's Bazaar'da bulunan mülteci kamplarında, yoksul ailelerin geçimlerini sağlamaları ve ev ekonomisine katkıda bulunmaları için insan ve yük taşıma araçları ile kadınlara dikiş makinesi dağıtıyor.

Kadınların tekstil ürünleri üretip bunları satmak suretiyle aile ekonomisine katkıda bulunmalarını amaçlayan ''Gelir Temini Projesi'' kapsamında, 400 dikiş makinesi hediye edildi. Projenin devamında bölgede bulunan Sadakataşı ekipleri, ülke şartlarına uygun tasarlanan ve insan taşımacılığında kullanılan 60 adet rikşa ve yük taşımacılığında kullanılan 30 adet van tipi aracı mülteci ailelere teslim etti.

