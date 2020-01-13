Sadakataşı'ndan İdlib'e yardım

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, İdlib'de kalıcı konut projesine başladı.

Dernekten yapılan açıklamada, barınma sorunun çözümü için 1.000 ailenin konaklayacağı briket evlerden oluşan kampın temelinin atıldığı kaydedildi:

Açıklamada, "Kampta ilk etapta bin aile kalıcı konut sahibi olacak. 24 metrekarelik alana inşa edilecek evler bir oda bir salondan oluşacak. Rejim güçleri ve Rusya'nın düzenlediği operasyonlar sonrası yaklaşık 300 bin kişi Türkiye sınırına göç etti. Yaşanan insanlık dramı sonrası dernek tarafından başlatılan acil yardım çağrısıyla birlikte Türkiye sınırına göç eden ailelere kış yardımları, gıda ve hijyen malzemeleri düzenli olarak ulaştırılıyor." denildi.

Bir briket evin maliyetinin 2 bin 200 lira olduğu belirtilen açıklamada, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Derneğimiz, bölgede yaşanan en büyük sorun olan barınma ihtiyacının çözümü için 300 çadırdan oluşan çadır kent inşa etti. Şimdi de ilk etapta bin ailenin konaklayacağı briket evlerden oluşan mülteci kampı inşa edimine başladık. Bölgeye acil yardım ulaştırmaya devam edeceğiz."

Yardımda bulunmak için www.sadakatasi.org.tr adresinden bilgi alınabiliyor.



