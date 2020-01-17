HABER
  4. Sadakataşı'ndan İdlib'e yardım

Sadakataşı'ndan İdlib'e yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 13:33 | Son Güncelleme

Sadakataşı'ndan İdlib'e yardım

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kenti için yardım organizasyonu yaptı.

Sadakataşı Derneği'nden yapılan açıklamada görüşüne yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Suriye'de iç savaşın başladığı ilk günden itibaren bölgeye acil yardım ulaştırdıklarını, son olarak İdlib'de gerçekleşen bombardıman sonrası yaşananları tüm Türkiye'ye duyurmak için, "İdlib Yardım Bekliyor" çağrısıyla acil yardım çalışması başlattıklarını aktardı.

Özdal, "Bölgede şu an için yaşanan en büyük sorun barınma. Bu sorunun çözümü için 300 aile için çadır kent kurulumu gerçekleştirdik. Şimdi de bin ailenin konaklayacağı acil yaşam evlere inşa ediyoruz. Bölgeye düzenli olarak yakacak, soba, gıda, hijyen malzemeleri ve kışlık kıyafetler ulaştırarak kardeşlerimize destek olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Yardım yapmak isteyenlerin İDLİB yazıp 6780'e SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilecekleri, ayrıca derneğin internet sitesinden banka hesap numaralarına ulaşabilecekleri kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Tekirdağ'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildiTekirdağ'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi
Afganistanlı ailenin yaşadığı ev alev alev yandıAfganistanlı ailenin yaşadığı ev alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib organizasyon Sadakataşı Derneği yardım

En Çok Okunan Haberler

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül faytonlarla ilgili yeni sistemi anlattı

Adalar'da yeni dönem! Erdem Gül sistemi anlattı

Ekrem İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da ücretsiz ulaşımda yeni dönem

Ekrem İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da ücretsiz ulaşımda yeni dönem

Platonik aşk cinayetinde yeni gelişme! İki kız kardeşin katiliyle ilgili flaş karar

Platonik aşk cinayetinde yeni gelişme!

Burnunu kıran kişinin eşini muayene etmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı

Burnunu kıran kişinin eşini muayene etmişti! Görüntüler ortaya çıktı

Karnesini görünce ağlamaya başladı

Karnesini görünce ağlamaya başladı

Bingöl'de, çöp dökmeye giderken şehit edilen askerin kanı yerde kalmadı

Bingöl'de, çöp dökmeye giderken şehit edilen askerin kanı yerde kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.