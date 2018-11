Sadakataşı'ndan Yemen'e destek çağrısı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, iç savaş, ekonomik sıkıntı, kıtlık ve salgın hastalıkların yaşandığı Yemen için yeni bir yardım çağrısı başlattı.

Dernekten yapılan açıklamada, "Yemen için ses ver Türkiye" çağrısıyla ülke genelinde yardım faaliyeti gerçekleştirileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yemen'de iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana toplam can kaybı 30 bini aştı. Hastanelere, okullara ve altyapı tesislerine yönelik saldırılar ise sıradanlaştı. Her on dakikada bir çocuk açlıktan dolayı hayatını kaybediyor. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor. Ülkede nüfusun yüzde 75'ini oluşturan 22 milyon kişi insani yardıma ve korumaya muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor. Sadakataşı Derneği, Yemen acil yardımları kapsamında yaklaşık bin aileye gıda kumanyası, 125 tanker içilebilir temiz su, 200 hisse kurban kesim ve dağıtımı gerçekleştirerek yaklaşık 40 bin kişiye yardım ulaştırdı. Dernek yardım çalışmasının devamında bölge için tıbbi malzemeler, hijyen paketi, içilebilir temiz su ve gıda paketlerini öncelikli yardım malzemesi olarak belirledi."