Sadakataşı'nın ramazan yardımları

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, ramazanın başlamasıyla birlikte farklı coğrafyalarda ramazan yardımlarını dağıtmaya başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ‘‘Kardeşlikte Ramazan Gibi Olalım’’ çağrısıyla ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başlayan dernek, ay boyunca yaklaşık 500 bin kişiye yardım götürecek.

Bu kapsamda, dernek, Türkiye, Lübnan, Yemen ve bombardıman altında bulunan Gazze’de yüzlerce aileye un, yağ, şeker, zeytin, pirinç, çay, çorba, hurma ve konserveden oluşan ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirecek, çocuklara bayramlık kıyafetler hediye edilecek.

Bu yıl da ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı, kumanya bedelini 120, bayramlık bedelini 125, fitre bedelini 23, iftar bedelini ise 20 lira olarak belirledi.

