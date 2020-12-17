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Sadakatsiz 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Asya evinde saldırıya uğruyor! Asya'ya Volkan mı saldırdı?

17.12.2020 01:41 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisi 16 Aralık Çarşamba akşamı 10. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümüne, Volkan'ın eski eşi Asya'yı kışkırtmaya çalıştığı anlar damga vurdu. Sadakatsiz'in 11. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Asya, Volkan'ın kendine karşı kötü bir şey yapmayı planladığının haberini alıyor. Asya evine giren maskeli biri tarafından saldırıya uğruyor. Asya'nın evine gizlice girip saldıran kişi Volkan mı?

Sadakatsiz dizisinin 23 Aralık Çarşamba ekrana gelecek olan 11. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde Asya saldırıya uğruyor. Asya'nın evinin camı kırılıyor. Ardından ise eve giren maskeli kişi Asya'ya saldırıyor. Saldıran kişinin Volkan olup olmadığı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de.

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SADAKATSİZ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Sadakatsiz dizisi son bölümüyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları Sadakatsiz'de Derin ve Volkan'ın hareketlerine tepkiler yağdırdı. Asya rolündeki Cansu Dere hakkında ise övgü dolu paylaşımlar yapılırken, dizide Asya'nın oğlu Ali hakkında da ilginç paylaşımlar yapıldı. İşte sosyal medyadaki dikkat çeken paylaşımlardan bazıları.

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SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Ali’yle kurduğu iki kişilik dünyanın Volkan tarafından tehdit edilmesine izin vermeyecektir.

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Ancak Ali için onunla bir ateşkes yapması gerektiğinin farkındadır.

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Asya’nın sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyen Volkan’ın kararları, Derin’i huzursuz etse de, Volkan, Asya ile Ali’nin hayatının bir parçası olduğunu ispat etmekte kararlıdır.

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Sadece Asya'yı değil, arkadaşlarını da hedefine alan Volkan'ın hepsi için ayrı bir planı vardır.

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Dengeler değişmeye başlar ve Volkan harekete geçer.

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Peki bundan sonra neler olacak? Volkan, intikamını nasıl alacak?

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