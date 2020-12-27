Sadakatsiz 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Turgay'ı gören Volkan kıskançlık krizine giriyor!

Sadakatsiz dizisi 12. yeni bölümüyle 30 Aralık Çarşamba akşamı ekranda olacak. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in yeni bölümünde kıskançlık krizine giren Volkan, Asya'nın peşini bırakmıyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Evine yapılan saldırı Asya’yı huzursuz etse de Volkan’ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır.



Volkan’ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül’ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır.

Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali’yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur.



Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.

Sadakatsiz yeni bölümüyle 30 Aralık Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

