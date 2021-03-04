Sadakatsiz 19. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'de Selçuk, Haluk'un oğlu olduğunu herkese açıkladı: Bu aile fotoğrafında bir kişi eksik

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 3 Mart Çarşamba akşamı 20. yeni bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz dizisine son bölümde ünlü oyuncu Ali İl de katıldı. Ali İl dizide Derin'in annesi Gönül'ün kardeşi Komiser Melih karakterine hayat vermeye başladı.
Sadakatsiz'in 3 Mart Çarşamba yayınlanan yeni bölümünde Volkan, Asya'nın Sinan'la görüşmelerini iyiden iyiye kıskanmaya başladı. Bu duruma tahammül edemeyen Volkan, soluğu Asya'nın evinde aldı ve onu uyardı. Bir oğlunun olduğunu ve ona göre davranması gerektiğini söyledi. Volkan'ın saçmalıklarına dayanamayan Asya ise onu evden kovdu.
Ancak deliye dönen Volkan, Asya'yı bu defa Derin'in butiğinin açılışında köşeye sıkıştırdı. Asya'nın ardından tuvalete giren ve kapıyı da kitleyen Volkan'ın ardından gelen Derin, eşinin bağırmalarını duydu. Derin, Volkan'ı yine Asya'nın yanında yakaladı.
Haluk'la buluşan Hicran onunla son bir konuşma yaptı. Haluk, Hicran'dan yaptıklarının hesabını sormaya kalktı. Ancak kendisinin ölmek üzere olduğunu söyleyen Hicran, oğulları Selçuk'u babası Haluk'a emanet etti. O sırada restorana gelen Selçuk ise Haluk ve Hicran'ı baş başa görünce deliye döndü.
Sadakatsiz son bölüm final sahnesinde ise Selçuk, aynı zamanda kardeşi de olan Derin'in mağaza açılışına gitti. Burada alkol de alan Selçuk, Haluk'a giderek bilenmeye başladı.
Selçuk'u orada gören Haluk ise onu kenara çekip konuştu ve ailesinden uzak durmasını söyledi.
Buna daha çok bozulan Selçuk, rahat durmuyor ve hamlesini yaptı. Açılışta aile fotoğrafı çekilirken, Selçuk dayanamadı ve herkesin içinde Haluk'un oğlu olduğunu itiraf etti.
.
Okuyucu Yorumları 0 yorum