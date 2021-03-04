Sadakatsiz 19. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'de Selçuk, Haluk'un oğlu olduğunu herkese açıkladı: Bu aile fotoğrafında bir kişi eksik

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 3 Mart Çarşamba akşamı 20. yeni bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz dizisine son bölümde ünlü oyuncu Ali İl de katıldı. Ali İl dizide Derin'in annesi Gönül'ün kardeşi Komiser Melih karakterine hayat vermeye başladı.

VOLKAN ASYA'NIN PEŞİNİ BIRAKMADI!

Sadakatsiz'in 3 Mart Çarşamba yayınlanan yeni bölümünde Volkan, Asya'nın Sinan'la görüşmelerini iyiden iyiye kıskanmaya başladı. Bu duruma tahammül edemeyen Volkan, soluğu Asya'nın evinde aldı ve onu uyardı. Bir oğlunun olduğunu ve ona göre davranması gerektiğini söyledi. Volkan'ın saçmalıklarına dayanamayan Asya ise onu evden kovdu.

Ancak deliye dönen Volkan, Asya'yı bu defa Derin'in butiğinin açılışında köşeye sıkıştırdı. Asya'nın ardından tuvalete giren ve kapıyı da kitleyen Volkan'ın ardından gelen Derin, eşinin bağırmalarını duydu. Derin, Volkan'ı yine Asya'nın yanında yakaladı.