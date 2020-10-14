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Sadakatsiz 2. bölüme damga vuran sahne! Asya, Derin'in hamile olduğunu öğrendi! Sadakatsiz dizisi sosyal medyayı salladı

14.10.2020 23:42 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz 2. bölüme damga vuran sahne! Asya, Derin'in hamile olduğunu öğrendi! Sadakatsiz dizisi sosyal medyayı salladı

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi 2. bölümüyle ekrana geldi. Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'de eşi Volkan'ın kendisini Derin isimli genç bir kızla aldattığını öğrenen Asya beklemediği bir şok daha yaşadı. Eşinin sevgilisi olan Derin, doktor olan Asya'ya muayeneye geldi. Asya, Derin'in hamile olduğunu anlayınca büyük bir yıkım yaşadı. Sadakatsiz dizisi ve Cansu Dere'nin canlandırdığı Asya sosyal medyada gündem oldu.

Kanal D’nin geçtiğimiz Çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekrana gelen ve büyük ses getiren dizisi Sadakatsiz, 14 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz'in 2. bölümüne Asya'nın, eşinin kendisini aldattığı kadın olan Derin'in hamileliğini öğrenmesi damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA CANSU DERE RÜZGARI!

Cansu Dere, Sadakatsiz dizisindeki başarılı oyunculuğuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Twitter'daki Sadakatsiz ve Cansu Dere paylaşımlarından bazıları.

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SADAKATSİZ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Volkan'a ihanetini itiraf ettirmeye çalışıyor. Olan biteni anlayan Asya, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söyler. Zira hala Volkan'ı sevdiğini dile getirir. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz.
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Öte yandan Ali’nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya’nın kararını etkileyecektir.,

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Volkan ve Ali kamptayken Asya’yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst edecektir.
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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

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SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un kaleme aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu yer alıyor.

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