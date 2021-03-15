Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Melis Sezen, Gözde Seda Altuner, Cemal Hünal, Taro Emir Tekin, Burak Sergen ve Alp Akar gibi güçlü oyuncular yer alıyor. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde Keyifli bir gece geçiren Volkan, Asya'ya tekrar aile olabileceklerini düşündüren cümleler kurar. Asya ise bu oyuna gelmez ve Volkan'ın söylediklerini asla ciddiye almaz.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, hakkında çıkan haberlerden sonra daha fazla dayanamadı ve en güçlü kozunu oynayarak Gönül'e hak ettiği dersi verdi. Selçuk ise Haluk'un oğlu olduğunu açıklayarak herkesin gündemine bomba gibi düştü.

Asya, Selçuk'un bu hamlesinden sonra kendini hiç beklemediği bir krizin ortasında buldu.

Sinan ile Asya'nın yakınlaşması, Volkan'da güçlü hisler uyandırdı. Üzerine Derin de evi terk edince iyice köşeye sıkışan Volkan ne yapacağını bilemez. Bu işin sonucunda bir yandan Derin'in kendisini affetmesini sağlamaya çalışırken bir yandan da Asya'nın Sinan'dan uzaklaşması için elinden gelen her şeyi yapar.



