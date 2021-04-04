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Sadakatsiz 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de yaralanan Derin'e Asya yardıma koşuyor!

04.04.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 25. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sadakatsiz'de Derin'in ortadan kaybolmasının ardından bulunan ceset izleyenleri şaşırtmıştı. Yeni bölümde cesedin Derin'e ait olmadığı ortaya çıkıyor. Diğer yandan ise Melis Sezen'in canlandırdığı Derin'in yaralandığı görülüyor. Asya ise yaralı halde bulduğu Derin'e yardıma koşuyor. İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 7 Nisan Çarşamba akşamı 25. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

ASYA DERİN'İ BULUYOR!

Saakatsiz yeni bölümde Derin, yaralı halde Asya'nın evine geliyor. Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor. Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor. Derin'i kim, neden yaraladı?

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in eski hali olay oldu!Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in eski hali olay oldu!

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derin'in kaybolmasından sonra her şey incelenmeye başladı. Evde inceleme yapan ekip, Derin'in günlüğünü buldu. Günlükte yazanlar herkesi şoke etti. Derin'in Volkan'dan korktuğunu ifade ettiği satırlar dikkat çekti.

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Bu durum polis soruşturmasının seyrini de değiştirdi. Derin'in günlüğünde Volkan hakkında yazdıkları sonrasında Melih de duruma el koydu. Volkan'ın telefonundan Derin'e gönderilen 'Seni öldüreceğim' mesajı sonrasında da tüm gözler Volkan'ın üzerine çevrildi.

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Polis, Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutmaya başladı. Derin'in mağazasındaki görevli kadının ifadeleri de ortalığı iyice karıştırdı. Polis Asya ve Volkan'ın birlik olup Derin'i kaçırmış olacağından şüphelendi.

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Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam'dan Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere'ye sürpriz ziyaret!Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam'dan Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere'ye sürpriz ziyaret!

SELÇUK DA ŞÜPHELİLER ARASINDA!

Herkes tek tek sorguya alınırken şüpheliler arasına Selçuk da girdi. Son zamanlarda yaşanan olaylar Selçuk'u bu durumun içine çekti ve polis tarafından sorgulandı. Haluk, Selçuk'la konuşup bu olayla bir ilgisi olup olmadığını sordu. Selçuk ise kendi mevzusunun Derin'le bir alakası olmadığını ve bu işte bir parmağı olmadığını ifade etti.
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Derin’in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin’in bulunması için seferber oldu. Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorladı.
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Final sahnesinde ise tüm araştırmalar devam ederken aniden gelen bir haber her şeyi değiştirdi. Bir kadın cesedi bulunduğu ihbarından sonra Volkan, Gönül ve Haluk olay yerine gitti. Volkan, bataklıkta yüzü koyun yatan kadın cesedini görünce büyük şok yaşadı.


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Kanal D Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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