Sadakatsiz 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de yaralanan Derin'e Asya yardıma koşuyor!

Bu durum polis soruşturmasının seyrini de değiştirdi. Derin'in günlüğünde Volkan hakkında yazdıkları sonrasında Melih de duruma el koydu. Volkan'ın telefonundan Derin'e gönderilen 'Seni öldüreceğim' mesajı sonrasında da tüm gözler Volkan'ın üzerine çevrildi.

Derin'in kaybolmasından sonra her şey incelenmeye başladı. Evde inceleme yapan ekip, Derin'in günlüğünü buldu. Günlükte yazanlar herkesi şoke etti. Derin'in Volkan'dan korktuğunu ifade ettiği satırlar dikkat çekti.

Saakatsiz yeni bölümde Derin, yaralı halde Asya'nın evine geliyor. Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor. Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor. Derin'i kim, neden yaraladı?

Polis, Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutmaya başladı. Derin'in mağazasındaki görevli kadının ifadeleri de ortalığı iyice karıştırdı. Polis Asya ve Volkan'ın birlik olup Derin'i kaçırmış olacağından şüphelendi.

SELÇUK DA ŞÜPHELİLER ARASINDA!

Herkes tek tek sorguya alınırken şüpheliler arasına Selçuk da girdi. Son zamanlarda yaşanan olaylar Selçuk'u bu durumun içine çekti ve polis tarafından sorgulandı. Haluk, Selçuk'la konuşup bu olayla bir ilgisi olup olmadığını sordu. Selçuk ise kendi mevzusunun Derin'le bir alakası olmadığını ve bu işte bir parmağı olmadığını ifade etti.



Derin’in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin’in bulunması için seferber oldu. Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorladı.



Final sahnesinde ise tüm araştırmalar devam ederken aniden gelen bir haber her şeyi değiştirdi. Bir kadın cesedi bulunduğu ihbarından sonra Volkan, Gönül ve Haluk olay yerine gitti. Volkan, bataklıkta yüzü koyun yatan kadın cesedini görünce büyük şok yaşadı.



