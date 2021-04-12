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Sadakatsiz 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Derin'den sonra Asya da kaçırılıyor!

12.04.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 26. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde Derin'in kaçırılma olayında parçaları yavaş yavaş birleştiren Volkan'ın hiç ummadığı bir durum ile karşılaşıyor. Ancak Volkan'ın hamleleri olacaklara etki etmiyor. Bu kez de Asya kaçırılıyor. Asya kendine geldiğinde yanında Derin'i görüyor! Asya ve Derin kurtulabilecek mi?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 14 Nisan Çarşamba akşamı 26. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Derin'i kaçıranlar bu kez de Asya'yı kaçırıyor.

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Volkan'ı yolda gören Faruk ise Derin'le öpüşürken videoyu çeken ve Asya'ya izleten kişinin kendisi olduğunu söylüyor. Bu sözleri duyan Volkan ise çılgına dönüyor.

Sadakatsiz 25. son bölüm final sahnesi! Derin'i kim kaçırdı? Sadakatsiz'de Asya'ya büyük şok!Sadakatsiz 25. son bölüm final sahnesi! Derin'i kim kaçırdı? Sadakatsiz'de Asya'ya büyük şok!

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Derin’in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya’yı zor durumda bırakır.

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Derin’i bulmak ve Asya’yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verir.

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Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya’ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bırakır.

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Derin’le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?


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Sadakatsiz dizisi Cansu Dere Melis Sezen
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