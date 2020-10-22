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Sadakatsiz 3. bölümde Volkan'dan Asya ve Derin itirafı: İkisini de aynı anda seviyorum! Sadakatsiz dizisi sosyal medyada gündem oldu

22.10.2020 01:34 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisi 3. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde eşi Asya'yı aldatan Volkan'ın yalanları su yüzüne çıktı. Asya, Volkan'ın çok daha uzun süredir Derin'le birlikte olduğunu ve bankadaki birikimlerini de Derin için harcadığını öğrendi. Volkan'ın ise gözyaşları içinde arkadaşı Derya'ya söylediği "Her ikisini de seviyorum" sözleri izleyenleri şaşırttı. Sadakatsiz sosyal medyanın da gündemine oturdu.

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 21 Ekim Çarşamba akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Sadakatsiz son bölümde, Asya kendisini aldatan eşi Volkan'a bir şans daha verdi. Volkan'ın sözleriyle umutlanan Asya'nın hayalleri ise kısa sürdü.

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ASYA'YA VOLKAN'DAN BİR DARBE DAHA!

Volkan'ı ayrıldığını söylediği Derin'le yeniden görüşürken yakalayan Asya, banka hesaplarını incelediğinde bir şok daha yaşadı.
Boşanmak için avukata başvuran Asya, daha sonra ise banka hesapları ve Volkan'ın harcamalarıyla ilgili inceleme yaptı. Volkan'ın çocuklarının eğitimi için ayırdıkları parayı çektiğini ve Derin ile buluşmak için bir ev de aldığını öğrenen Asya yıkıldı.

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Kocasının Derin ile 3 aydır birlikte olduğunu sanan Asya, Derin ile konuşmasında ilişkilerinin 2 yıldır sürdüğünü de öğrendi. Asya kendisine yapılan büyük ihanete intikam alarak yanıt verme yolunu seçti.

Diğer yandan Volkan ise kendisini Derin'le ayrılması konusunda uyaran arkadaşı Derya'ya ise "Asya'yı çok seviyorum. Onsuz bir hayal bile edemiyorum. Ama Derin'i de çok seviyorum. Onun yanında kendimi canlı hissediyorum. İkisini de aynı anda seviyorum" sözleri son bölüme damga vurdu.

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SOSYAL MEDYAYA CANSU DERE VE SADAKATSİZ DAMGA VURDU!

Sadakatsiz dizisi ekrana gelen son bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Volkan'ın büyük ihaneti, Asya'nın yaptıkları hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı. Cansu Dere'nin de oyunculuğuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

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SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un kaleme aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu yer alıyor.

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