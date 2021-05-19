MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz 30. Bölüm fragmanı yayınlandı | Asya Günalan ve Asya Yılmaz karşı karşıya!

Sadakatsiz 30. Bölüm fragmanı yayınlandı | Asya Günalan ve Asya Yılmaz karşı karşıya!

19.05.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Sadakatsiz dizisi, her hafta adından söz ettirmeyi başarıyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yer aldığı yapımın 30. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Sadakatsiz 30. Bölüm fragmanı yayınlandı | Asya Günalan ve Asya Yılmaz karşı karşıya!

Geçtiğimiz bölümde Derin’in içinde bulunduğu çaresizliği fark eden Volkan’ın kafası karışmış ve boşanma kararı konusunda bir ikilem yaşamıştı. Üzerinde oynanan oyunları açığa çıkarmakta oldukça kararlı olan Asya ise Derin ve ailesi hakkında tüm gerçekleri ortaya sererek herkese büyük bir şok yaşatmıştı.

VOLKAN ÇAREYİ YİNE ASYA'DA ARIYOR
Son bölümde Asya’nın ortaya çıkardığı gerçeklerle Güçlü ailesi kendi içinde çatışmalar yaşarken, Volkan’ın ise kafası oldukça karışıktır. Derin’in içinde bulunduğu durumda ne kadar çaresiz olduğunu fark eden Volkan, boşanma kararını tekrar gözden geçirmeye karar vermiş ve bu çıkmazdan kurtulabilmek için Asya’yla konuşmaya karar vermişti.

İKİ ASYA KARŞI KARŞIYA

1

Asya Günalan’ın gelişi, Asya’nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya’ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali’nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partide sürpriz bir gelişme yaşanır.

2

Öte yandan Asya Günalan, Asya'ya annesi ve babası hakkındaki gerçekleri anlatır ve Asya'dan af diler. Derin ise bu konuşmaya gizliden ortak olur.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştıAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı
Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı yayınlandı: Sadi geçmişe dönüyor!Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı yayınlandı: Sadi geçmişe dönüyor!
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

Tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle poz verdi

Tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle poz verdi

Son zamanların en güzel haberi! Tamamı azaldı

Son zamanların en güzel haberi! Tamamı azaldı

Kardeşlerin tartışması vahşetle bitti

Kardeşlerin tartışması vahşetle bitti

İşte Avrupa'ya gidecek tüm takımlarımız!

İşte Avrupa'ya gidecek tüm takımlarımız!

EDHO'da flaş ayrılık! Veda mesajı paylaştı

EDHO'da flaş ayrılık! Veda mesajı paylaştı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi!

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Vücudumun en seksi yeri...

Vücudumun en seksi yeri...

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.