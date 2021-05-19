Sadakatsiz 30. Bölüm fragmanı yayınlandı | Asya Günalan ve Asya Yılmaz karşı karşıya!

Geçtiğimiz bölümde Derin’in içinde bulunduğu çaresizliği fark eden Volkan’ın kafası karışmış ve boşanma kararı konusunda bir ikilem yaşamıştı. Üzerinde oynanan oyunları açığa çıkarmakta oldukça kararlı olan Asya ise Derin ve ailesi hakkında tüm gerçekleri ortaya sererek herkese büyük bir şok yaşatmıştı.

VOLKAN ÇAREYİ YİNE ASYA'DA ARIYOR

Son bölümde Asya’nın ortaya çıkardığı gerçeklerle Güçlü ailesi kendi içinde çatışmalar yaşarken, Volkan’ın ise kafası oldukça karışıktır. Derin’in içinde bulunduğu durumda ne kadar çaresiz olduğunu fark eden Volkan, boşanma kararını tekrar gözden geçirmeye karar vermiş ve bu çıkmazdan kurtulabilmek için Asya’yla konuşmaya karar vermişti.

İKİ ASYA KARŞI KARŞIYA

Asya Günalan’ın gelişi, Asya’nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya’ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali’nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partide sürpriz bir gelişme yaşanır.